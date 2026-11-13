به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مسعود غفوری در خطبه نماز جمعه تاکستان، ضمن توصیه نمازگزاران به رعایت تقوای الهی، اظهار کرد: مصائب و مظلومیت حضرت زهرا(س) را نباید صرفاً در چارچوب احساسات و عواطف بررسی کرد؛ چراکه این واقعه ابعاد اعتقادی و سیاسی ویژه‌ای دارد.

وی با اشاره به آنچه تلاش جریانی برای خارج‌کردن رهبری جامعه اسلامی از مسیر امامت خواند، افزود: این جریان از ابتدا در پی آن بود که ابعاد مصائب و مظلومیت حضرت زهرا(س) برای مردم آشکار نشود.

امام جمعه تاکستان با بیان اینکه حضور حضرت زهرا(س) در کنار امیرالمؤمنین(ع) پشتوانه‌ای مهم برای امامت بود، تصریح کرد: همراهی ایشان با امام علی(ع) قدرتی سیاسی و اجتماعی ایجاد کرده بود که کنار زدن آن حضرت از صحنه را برای جریان‌های مخالف دشوار می‌کرد.

غفوری ادامه داد: به گفته وی، جریان منحرف که امکان مقابله نظامی با امیرالمؤمنین(ع) را نداشت، به ابزارهای سیاسی متوسل شد و شهادت حضرت زهرا(س) در چارچوب همین نقشه برای از میان برداشتن پشتوانه امامت قرار داشت.

وی با اشاره به تلاش برای طبیعی جلوه‌دادن شهادت حضرت زهرا(س) و نسبت‌دادن مسئولیت آن به امیرالمؤمنین(ع) گفت: درخواست آن حضرت برای غسل، کفن و دفن شبانه و پنهانی، این نقشه را ناکام گذاشت و به نشانه‌ای ماندگار از مظلومیت ایشان تبدیل شد.

امام جمعه تاکستان با اشاره به تلاش برخی جریان‌ها در دوره‌های مختلف تاریخی برای پنهان ماندن ابعاد این واقعه خاطرنشان کرد: ائمه اطهار(ع) همواره بر زنده نگه‌داشتن مظلومیت حضرت زهرا(س) تأکید داشتند و پیروان اهل‌بیت(ع) نیز باید این مسیر را ادامه دهند.

غفوری با اشاره به پیوند مظلومیت حضرت زهرا(س) و واقعه کربلا افزود: مظلومیت سیدالشهدا(ع) در امتداد همان مسیر قرار دارد و حضرت زینب(س) نیز با بیان مصائب برادر خود، این حقیقت را به گوش تاریخ رساند.

وی در پایان تأکید کرد: باید حقیقت شهادت و مظلومیت صدیقه طاهره(س) زنده بماند؛ چراکه هر اندازه مردم با ابعاد این مظلومیت آشناتر شوند، معارف تشیع نیز بیشتر گسترش خواهد یافت.

