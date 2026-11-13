خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها؛ مشاهده مجدد «تلما»، یوزپلنگ آسیایی ماده، به همراه هر چهار توله‌اش در حفاظتگاه مشارکتی «یوزکنام»، به گمانه‌زنی‌ها درباره ناپدید شدن یکی از توله‌های این خانواده پایان داد؛ رخدادی امیدوارکننده برای حفاظت از یکی از ارزشمندترین گونه‌های حیات‌وحش کشور.

سعید یوسف‌پور، مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار مهر از مشاهده مجدد تلما به همراه چهار توله‌اش در محدوده حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام خبر داد و اظهار کرد: تصاویر جدیدی از این خانواده یوز توسط یوزبانان منطقه ثبت شده است.

وی با اشاره به نگرانی‌های ایجادشده درباره وضعیت یکی از توله‌ها افزود: خوشبختانه تلما و هر چهار توله آن در سلامت کامل مشاهده شده‌اند و بررسی‌های جدید این موضوع را تأیید می‌کند.

مدیرکل حفاظت محیط‌زیست استان سمنان با اشاره به جایگاه ویژه زیستگاه‌های حیات‌وحش شاهرود و میامی در حفاظت از یوزپلنگ آسیایی بیان کرد: این مناطق از عرصه‌های ارزشمند و مهم برای بقای این گونه در معرض خطر انقراض به شمار می‌روند و حفاظت از زیستگاه‌های آن‌ها اهمیت ویژه‌ای دارد.

یوسف‌پور همچنین بر اهمیت استمرار پایش زیستگاه‌ها و توجه به شرایط زیستی یوزپلنگ آسیایی تأکید کرد؛ گونه‌ای ارزشمند که حفاظت از آن نیازمند همکاری محیط‌بانان، یوزبانان، جوامع محلی و دستگاه‌های مسئول است.

احمد عجمی، مدیر حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام نیز در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جزئیات این اتفاق گفت: آخرین مشاهده تلما به همراه چهار توله‌اش پیش از این در تاریخ ۲۲ مهرماه ثبت شده بود.

وی ادامه داد: طی روزهای گذشته، یک ماده یوز به همراه سه توله در محدوده‌های نزدیک به محل حضور خانواده تلما بارها توسط یوزبانان، محیط‌بانان پارک ملی توران و مردم منطقه مشاهده شده بود.

مدیر حفاظتگاه مشارکتی یوزکنام افزود: همین مشاهدات این احتمال را مطرح کرد که یکی از چهار توله تلما از بین رفته یا از خانواده جدا شده باشد و همین مسئله نگرانی‌هایی درباره سرنوشت این توله ایجاد کرد.

عجمی با بیان اینکه پایش و بررسی بیشتر منطقه در دستور کار قرار گرفت، تصریح کرد: خوشبختانه در جریان گشت‌زنی‌ها و پایش‌های انجام‌شده، تلما بار دیگر به همراه هر چهار توله‌اش مشاهده شد و مشخص شد که هیچ‌یک از توله‌های این خانواده از دست نرفته‌اند.

به گزارش مهر، حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در زیستگاه‌های شاهرود و میامی، تنها به ثبت تصاویر و مشاهده این گونه ارزشمند محدود نمی‌شود و استمرار حفاظت میدانی، تأمین تجهیزات، امکانات پایش و پشتیبانی از نیروهای حفاظتی را نیز می‌طلبد؛ موضوعی که با توجه به گستردگی عرصه‌های طبیعی منطقه اهمیت دوچندان دارد.

تقویت امکانات حفاظتی و افزایش شمار محیط‌بانان متناسب با وسعت و حساسیت زیستگاه‌های طبیعی شرق استان سمنان، ضرورتی جدی است؛ به‌ویژه در زیست‌کره توران، منطقه حفاظت‌شده خوش‌ییلاق، عرصه‌های طبیعی شاهوار و منطقه تپال شاهرود که هر یک از ظرفیت‌های مهم محیط‌زیستی منطقه محسوب می‌شوند.

بی‌تردید حفاظت مؤثر از این میراث طبیعی و جلوگیری از تهدید حیات‌وحش، نیازمند نگاه بلندمدت، تأمین اعتبارات و تجهیزات کافی، توسعه پایش مستمر و حضور میدانی نیروهای متخصص است تا مشاهده هر خانواده یوزپلنگ، از جمله تلما و توله‌هایش، به فرصتی برای امیدواری بیشتر به بقای این گونه ارزشمند تبدیل شود.