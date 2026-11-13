به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا ملا قادر قادری در خطبه‌های نماز جمعه این هفته پاوه، با اشاره به تحولات سیاسی منطقه و جهان، شرایط اقتصادی کشور و اظهارات اخیر رئیس‌جمهور آمریکا، بر ضرورت هوشیاری در برابر سیاست‌های واشنگتن، توجه مسئولان به مطالبات مردم و حفظ وحدت در جهان اسلام تأکید کرد.

وی با اشاره به مواضع اخیر دونالد ترامپ درباره ایران اظهار کرد: رئیس‌جمهور آمریکا در روزهای گذشته ادعاهایی درباره وضعیت اقتصادی ایران، تسلط بر تنگه هرمز و در اختیار داشتن بخش زیادی از اموال کشور مطرح کرده و مدعی شده است که فعلاً به درخواست و وساطت برخی کشورها از حمله به تعدادی از زیرساخت‌های ایران خودداری می‌کند.

امام جمعه پاوه با بیان اینکه مواضع متغیر و اظهارات متناقض ترامپ نشانه قابل اتکایی برای اعتماد نیست، افزود: جمهوری اسلامی ایران نمی‌تواند به رئیس‌جمهور و دولت آمریکا اعتماد کند؛ چراکه ترامپ و همفکرانش بارها نشان داده‌اند به عهد و پیمان و اصول مذاکره پایبند نیستند.

ماموستا قادری در ادامه با ابراز نگرانی از وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم، ضعف نظارت بر بازار در شرایط جنگی را مورد انتقاد قرار داد و گفت: در حالی که برخی فروشندگان کالاها را با چند برابر قیمت خرید به مردم عرضه می‌کنند، نظارت و حساسیت مسئولان نیز متناسب با شرایط موجود نیست.

وی خدمت‌رسانی به مردم را مهم‌ترین وظیفه مسئولان دانست و تصریح کرد: مدیران باید از نگاه دوگانه و نگرانی درباره آینده سیاسی خود فاصله بگیرند و در هر جایگاهی که هستند، وظایفشان را به بهترین شکل انجام دهند و مشکلات مردم شریف، صبور و متدین ایران را در اولویت قرار دهند.

خطیب جمعه پاوه با اشاره به حضور شبانه‌روزی بیش از ۲۵۰ شب مردم در خیابان‌ها، خواستار توجه بیشتر مسئولان به وضعیت زندگی و مطالبات اقتصادی آنان شد و تأکید کرد که رسیدگی به معیشت مردم نباید تحت‌تأثیر مسائل دیگر قرار گیرد.

ماموستا قادری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به بحران‌ها و اختلافات در کشورهای اسلامی، از وضعیت مردم سودان، لیبی، مصر، غزه، لبنان، عراق و یمن ابراز تأسف کرد و گفت: اگر پیامبر اسلام (ص) امروز وضعیت مسلمانان را مشاهده می‌کردند، از این میزان اختلاف، تفرقه، ظلم و رنج امت اسلامی اندوهگین می‌شدند.

وی با انتقاد از محدودیت‌های اعمال‌شده برای ارسال دارو و مواد غذایی به غزه، این پرسش را مطرح کرد که چگونه در شرایطی که مردم مظلوم این منطقه با کمبود نیازهای اولیه روبه‌رو هستند، مانع کمک‌رسانی می‌شوند و هم‌زمان ادعای حمایت از اسلام دارند.

امام جمعه پاوه همچنین با اشاره به اختلافات گروه‌های عراقی، درگیری‌های عربستان و حوثی‌های یمن و شرایط مردم فلسطین و لبنان، بر ضرورت هوشیاری مسلمانان و جلوگیری از گسترش تفرقه در میان امت اسلامی تأکید کرد.

وی در ادامه چهار موضوع را از نشانه‌های امیدبخش گسترش اسلام در جهان برشمرد و به بشارت پیامبر اسلام (ص) درباره فراگیر شدن کلمه اسلام، انتشار اخبار مربوط به توجه نیکلاس مادورو به قرآن در دوران بازداشت، نماز خواندن یکی از افسران پنتاگون در جمع همکارانش و گرایش شماری از چهره‌های فرهنگی و هنری غرب به اسلام اشاره کرد.

ماموستا قادری در عین حال از فاصله گرفتن برخی زنان و دختران مسلمان از حجاب و ارزش‌های دینی ابراز نگرانی کرد و گفت: در حالی که در کشورهای غربی افراد مختلفی به اسلام گرایش پیدا می‌کنند، جای تأمل دارد که بخشی از زنان و دختران مسلمان در جامعه خودمان نسبت به حجاب و مبانی دینی بی‌توجه شده‌اند.

وی با یادآوری روایتی از پیامبر اسلام (ص) درباره نگرانی از آینده امت، بر ضرورت تقویت ایمان، پایبندی به آموزه‌های دینی و پرهیز از اختلاف و تفرقه تأکید کرد.

امام جمعه پاوه در خطبه نخست نماز جمعه نیز با اشاره به آیات ۴۷ و ۴۸ سوره فرقان، پنج نعمت الهی شامل شب، روز، خواب، باد و باران را یادآور شد و اظهار کرد: خداوند از طریق نعمت‌های خود، قدرت و عظمتش را به انسان نشان می‌دهد تا بندگان با شناخت این مواهب، شکرگزار پروردگار باشند.

وی با اشاره به بارندگی‌های هفته گذشته و ثبت بیش از ۱۶۰ میلی‌متر بارش در منطقه، این بارندگی‌ها را از رحمت‌های الهی دانست و بر ضرورت شکرگزاری عملی تأکید کرد.

ماموستا قادری همچنین خواب را به استناد حدیثی از پیامبر اکرم (ص) نوعی مرگ کوتاه توصیف کرد و گفت: هر بار که انسان از خواب بیدار می‌شود، فرصتی دوباره برای زندگی در اختیار دارد و باید روز خود را با یاد خدا و شکر نعمت حیات آغاز کند.

وی در پایان با اشاره به سخنی از حضرت عیسی (ع)، شب و روز را دو گنجینه ارزشمند برای ذخیره اعمال انسان دانست و بر قدرشناسی از فرصت زندگی، بهره‌گیری درست از زمان، عبادت و انجام کارهای نیک تأکید کرد.