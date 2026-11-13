به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالحلیم بریسی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته بریس با موضوع فضائل و جایگاه حضرت فاطمه زهرا (س)، به تبیین ابعاد شخصیتی و نقش آن حضرت در خانواده و جامعه پرداخت.

امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع شهر بریس، با اشاره به مخاطب بودن سیره حضرت زهرا (س) برای مادران، همسران و دختران جوان اظهار کرد: شخصیت آن حضرت می‌تواند الگویی برای همه کسانی باشد که در مسیر رشد معنوی و دستیابی به فضائل اخلاقی گام برمی‌دارند.

حضرت زهرا (س)؛ دختری شایسته، همسری نمونه و مادری مهربان

وی با توصیف جایگاه ویژه حضرت فاطمه زهرا (س) گفت: آن حضرت تنها دختری بزرگوار نبود، بلکه همسری نمونه برای حضرت علی (ع)، مادری مهربان برای امام حسن (ع) و امام حسین (ع) و تکیه‌گاهی برای پیامبر اسلام (ص) در سال‌های دشوار رسالت بود.

مولوی بریسی در ادامه به سخن پیامبر اسلام (ص) درباره حضرت فاطمه (س) اشاره کرد و افزود: رسول خدا (ص) فرمودند: «فاطمه پاره تن من است؛ هر کس او را خشمگین سازد، مرا خشمگین ساخته است.»

وی با بیان این روایت، بر جایگاه والای حضرت فاطمه زهرا (س) نزد پیامبر اسلام (ص) تأکید کرد و ایشان را الگویی ارزشمند برای الگوگیری در زندگی فردی و خانوادگی دانست.