به گزارش خبرنگار مهر، ماموستا محمود ابن‌الخیاط در خطبه‌های نماز جمعه این هفته در جمع نمازگزاران مسجد جامع سقز با تأکید بر اهمیت وحدت و همبستگی در جهان اسلام، تفرقه را زمینه‌ساز آسیب‌پذیری جوامع اسلامی دانست و بر ضرورت تقویت انسجام میان مسلمانان تأکید کرد.

وی اظهار کرد: مسلمانان با حفظ اتحاد و همدلی می‌توانند از سرزمین، منابع و دارایی‌های خود صیانت کنند و اجازه ندهند اختلافات و پراکندگی، زمینه تعرض به منافع امت اسلامی را فراهم کند.

امام جمعه سقز با بیان اینکه قدرت جوامع اسلامی در گرو همبستگی و همراهی مسلمانان است، افزود: هر اندازه وحدت میان مسلمانان تقویت شود، امکان مقابله با تهدیدها و جلوگیری از تجاوز به حقوق و منافع آنان افزایش می‌یابد.

آفرینش انسان و ضرورت شکرگزاری از نعمت‌های الهی

ابن‌الخیاط در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه، با حمد و سپاس پروردگار و اشاره به نعمت آفرینش انسان، اظهار کرد: خداوند متعال انسان را از نیستی آفرید و نعمت‌های فراوانی در اختیار او قرار داد؛ ازاین‌رو شایسته است بندگان همواره با زبان و قلب خود به یگانگی خداوند شهادت دهند و به رسالت حضرت محمد مصطفی(ص) ایمان داشته باشند.

وی یادآور شد: توجه به نعمت‌های الهی و پایبندی به آموزه‌های دینی، زمینه‌ساز تقویت ایمان و مسئولیت‌پذیری انسان در زندگی فردی و اجتماعی است.