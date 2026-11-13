به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن ابراهیمی ظهر جمعه در خطبه‌های نماز جمعه بهاباد با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در ۱۳ آبان، روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، به تبیین مفهوم جهاد دفاعی و جهاد ابتدایی پرداخت و اظهار کرد: جهاد دفاعی در پاسخ به تعرض به خاک، حاکمیت و تمامیت ارضی کشور صورت می‌گیرد و پاسخ نیروهای مدافع ایران نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است.

وی با بیان اینکه جهاد ابتدایی مفهومی متفاوت دارد و در چارچوب فراهم کردن زمینه حرکت جامعه به سوی حق و گسترش ارزش‌های اسلامی معنا پیدا می‌کند، افزود: نیروهای مدافع کشور با پاسخ به تجاوزات دشمن نشان داده‌اند که تکرار چنین اقداماتی می‌تواند با واکنش‌هایی گسترده‌تر مواجه شود.

امام جمعه بهاباد با اشاره به تحولات سیاسی آمریکا و رقابت دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات، تصریح کرد: جابه‌جایی قدرت میان این دو حزب تفاوتی در سیاست‌های خصمانه آمریکا علیه ملت ایران ایجاد نمی‌کند و استفاده دشمن از ابزار رسانه برای ایجاد ترس در جامعه، به‌ویژه در حوزه تحریم‌های اقتصادی، بخشی از این رویکرد است.

ابراهیمی با اشاره به اختلافات داخلی در دولت آمریکا خاطرنشان کرد: در حالی که اختلاف و تفرقه در ساختار سیاسی این کشور افزایش یافته، در جبهه مقاومت و میان ملت ایران، اتحاد، انسجام، همدلی و امید به آینده کشور تقویت شده است.

وی با بیان اینکه ملت ایران از ابتدای انقلاب اسلامی با توکل بر خداوند و اتکا به توان داخلی مسیر مقاومت و ایستادگی را دنبال کرده است، گفت: تحریم‌های اقتصادی مشکلاتی برای کشور ایجاد کرده، اما پیامدهای این سیاست‌ها تنها به ایران محدود نمانده و کشورهای تحریم‌کننده نیز با آثار اقتصادی و اجتماعی آن مواجه شده‌اند.

امام جمعه بهاباد با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت در جامعه اسلامی افزود: وجود اختلاف‌نظرها و برخی ضعف‌ها در هر جامعه‌ای طبیعی است، اما این مسائل نباید مانع حرکت ملت ایران و جبهه مقاومت شود.

ترویج فرهنگ کتاب‌خوانی نیازمند توجه خانواده‌ها و مراکز آموزشی است

ابراهیمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مناسبت کتاب و کتاب‌خوانی، از تلاش کتابداران، فعالان حوزه کتاب و شخصیت‌های علمی و فرهنگی قدردانی کرد و گفت: پیشرفت جامعه اسلامی و خدمت به اسلام و تشیع، مرهون تلاش‌های علمی، فرهنگی و معنوی بزرگان و اندیشمندانی است که عمر خود را در این مسیر صرف کرده‌اند.

وی با اشاره به تأکید رهبر شهید انقلاب بر اهمیت مطالعه و کتاب‌خوانی اظهار کرد: امروز امکانات دسترسی به کتاب و منابع مطالعاتی در مقایسه با گذشته افزایش یافته و باید از این ظرفیت برای ارتقای سرانه مطالعه استفاده کنیم.

امام جمعه بهاباد همچنین بر ضرورت ترویج فرهنگ مطالعه در خانواده‌ها، مدارس و مراکز آموزشی تأکید کرد و از خدمات کتابداران و فعالان این حوزه در شهرستان قدردانی کرد.

کاهش نرخ جمعیت از دغدغه‌های مهم کشور است

وی در ادامه با اشاره به موضوع جمعیت و مطالب مطرح‌شده از سوی سخنران پیش از خطبه‌ها، کاهش نرخ جمعیت را یکی از دغدغه‌های مهم کشور و بسیاری از جوامع جهان دانست و گفت: بررسی روندهای جمعیتی نشان می‌دهد که آینده جمعیت در بسیاری از کشورها با چالش‌های جدی روبه‌رو است و برای مقابله با این وضعیت باید اقدامات مؤثری انجام شود.

ابراهیمی با بیان اینکه مسائل اقتصادی، رفاهی و حمایت‌های دولتی بر تصمیم خانواده‌ها برای فرزندآوری تأثیرگذار است، افزود: در کنار این عوامل، تغییر سبک زندگی، باورها و اعتقادات نیز در وضعیت جمعیت نقش دارد و باید برای تقویت فرهنگ خانواده و فرزندآوری در مدارس، دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی برنامه‌ریزی شود.

حضرت فاطمه زهرا(س) الگوی هدایت و سعادت جامعه بشری است

امام جمعه بهاباد در بخش دیگری از خطبه‌ها، سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) را تسلیت گفت و با تأکید بر جایگاه والای آن حضرت اظهار کرد: اطاعت از حضرت زهرا(س) بر همه ما واجب است و باید ایشان را الگوی زندگی خود قرار دهیم؛ چراکه شناخت مسیر هدایت و سعادت جامعه بشری با شناخت سیره و جایگاه صدیقه طاهره(س) پیوند دارد.

تأکید بر ادامه راه شهیدان حاجی‌زاده و طهرانی‌مقدم

ابراهیمی همچنین با گرامیداشت سالروز شهادت شهدای هوافضا، شهیدان حسن طهرانی‌مقدم و امیرعلی حاجی‌زاده، بر ضرورت ادامه راه این شهیدان تأکید کرد و گفت: این شهیدان از چهره‌های اثرگذار در شکل‌گیری و تقویت توان دفاعی کشور بودند که با ایثار و فداکاری، ظرفیت‌های دفاعی ایران را در برابر تهدیدها مستحکم کردند.

وی با بیان اینکه ملت ایران با تکیه بر ایمان، پشتوانه الهی و تفکر انقلابی در برابر دشواری‌ها ایستادگی کرده است، خاطرنشان کرد: راه این شهیدان گران‌قدر باید ادامه یابد و نسل جوان امروز نیز باید با الگوگیری از این مردان الهی در مسیر پیشرفت و دفاع از کشور گام بردارد.

امام جمعه بهاباد در پایان با اشاره به شرایط دشوار کشور و فشارهای ناشی از جنگ و تحریم‌ها، ابراز امیدواری کرد ملت ایران با توکل بر خداوند، حفظ وحدت و همدلی و تقویت روحیه مقاومت، از مشکلات و شرایط پیش‌رو عبور کند.