به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا عبدالسلام امامی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته مهاباد اظهار کرد: نیروهای هوافضای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی جلوه اقتدار، خودکفایی و شکوفایی استعدادهای فرزندان این مرز و بوم را به جهانیان نشان داد و دشمنان از این توانمندی فرماندهان این نیرو حیرت زده شدند.

وی اضافه کرد: در طول دوران جنگ تحمیلی اخیر، نیروهای هوافضا که روایت‌گر اقتدار، ایمان و توان بازدارندگی بودند، شهدای گرانقدری را تقدیم آرمان های انقلاب اسلامی و دفاع از کشور کردند.

امام جمعه مهاباد با تبریک هفته نیروی هوافضا گفت: نیروهای هوافضا در میدان نبرد عملیات بزرگی را انجام دادند که برای همیشه در تاریخ این مرز و بوم ماندگار خواهند ماند.

وی اظهار کرد: این نیروها خلا موجود در توان دفاعی کشور را پُر کردند و همین امر باعث شد که ایران بتواند در مقابل دشمنان استقامت و تون دفاعی داشته باشد.

ماموستا امامی افزود: دشمنان چشم طمع به منابع خدادادی کشورمان از جمله منابع نفت و گاز دارند و می‌خواستند با حمله به ایران به این منابع دست پیدا کنند اما مقاومت مردم و نیروهای مسلح کشورمان؛ آنان را ناکام گذاشت.

وی در بخش دیگری از خطبه‌های نماز جمعه با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی نیز گفت: کتاب و مطالعه در بین روشنفکران، اندیشمندان و سایر اقشار جامعه ما اهمیت زیادی داشته و این منطقه مهد نویسندگان و شاعران بزرگ و نامداری است.

وی اظهار کرد: نسل امروز نیز باید پیرو پیشینان خود، به اهمیت کتاب و کتابخوانی پی ببرد تا بسیاری از مشکلات و نارسایی ها در بین خانواده ها از بین برود.