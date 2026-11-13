به گزارش خبرنگار مهر، مولوی طلحه ریگی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته انده با اشاره به گسترش فساد و ناهنجاری‌های اجتماعی، بر ضرورت تقویت ایمان، مراقبت از اعمال و آمادگی برای حضور در پیشگاه الهی تأکید کرد.

امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع النبی (ص) انده شهرستان میرجاوه، با بیان اینکه شرایط و اتفاقات پیرامون انسان باید یادآور روز حساب و قیامت باشد، اظهار کرد: همه انسان‌ها در برابر دادگاه عدل الهی حاضر می‌شوند و هیچ عملی، هرچند کوچک، از محاسبه خداوند پنهان نمی‌ماند.

امر به معروف و نهی از منکر؛ راهکار مقابله با آسیب‌های اجتماعی

امام جمعه اهل‌سنت انده با استناد به آیات قرآن کریم و احادیث پیامبر اکرم (ص) درباره مسئولیت مسلمانان در برابر منکرات افزود: هر فرد باید متناسب با توان و ظرفیت خود در برابر ناهنجاری‌ها موضع بگیرد و اجازه ندهد فساد در جامعه گسترش پیدا کند.

مولوی ریگی بازگشت به خدا، تقویت ایمان و احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر را از راهکارهای مقابله با آسیب‌های اجتماعی دانست و تصریح کرد: نباید در برابر فساد سکوت کنیم، بلکه باید با زبان نرم و رفتار حکیمانه، یکدیگر را به نیکی دعوت کرده و از بدی بازداریم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، ناکامی آمریکا در به زانو درآوردن ملت ایران را پیروزی بزرگی برای جامعه مسلمانان دانست و با اشاره به فشارها و تحریم‌های این کشور علیه ملت‌های مسلمان اظهار کرد: ناکامی آمریکا در برابر ملت‌های مسلمان را باید نعمتی دانست که شکرگزاری و حفظ وحدت را می‌طلبد.

امام جمعه اهل‌سنت مسجد جامع النبی انده، وحدت و ایستادگی مسلمانان را از عوامل مقابله با فشارهای دشمن عنوان کرد و گفت: دشمن با توطئه و ایجاد فساد نمی‌تواند اراده مؤمنان را بشکند، مشروط بر اینکه مسلمانان به خداوند توکل کنند و از یکدیگر جدا نشوند.

مولوی ریگی همچنین با اشاره به تلاش دشمن برای دور کردن جوانان از ارزش‌های دینی از طریق ترویج فساد اخلاقی و فرهنگی و اعمال فشارهای سیاسی و اقتصادی، بر ضرورت هوشیاری جامعه تأکید کرد.

وی در پایان، آمادگی برای آخرت را در گرو یاد خداوند، رعایت حقوق دیگران، امانت‌داری و بی‌تفاوت نبودن در برابر فساد دانست و با اشاره به اهمیت محاسبه نفس، از خداوند خواست مسلمانان را در مسیر پاکی و تقوا ثابت‌قدم بدارد و در سایه وحدت و اخوت اسلامی حفظ کند.