به گزارش خبرگزاری مهر، ماموستا مامد کلشی‌نژاد، در خطبه‌های نماز جمعه اهل‌سنت ارومیه با اشاره به فرا رسیدن ایام فاطمیه و روزهای حزن و اندوه اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: حضرت فاطمه (س) در پیشگاه خداوند متعال و رسول گرامی اسلام جایگاهی بسیار والا دارد؛ چنان‌که رسول خدا (ص) درباره ایشان فرمودند: «فَاطِمَةُ بَضْعَةٌ مِنِّی، فَمَنْ أَغْضَبَهَا أَغْضَبَنِی» یعنی فاطمه پاره تن من است و هر که او را به خشم آورد، مرا به خشم آورده است.

وی با عرض تسلیت این ایام به محضر پیامبر اکرم (ص)، خاندان مطهر ایشان و عموم مسلمانان افزود: از درگاه الهی مسألت داریم ما را از محبان و رهروان راستین اهل‌بیت (ع) قرار داده و در قیامت شفاعت آنان را نصیبمان گرداند. مهم‌ترین درسی که باید در این ایام بیاموزیم، سیره عملی حضرت فاطمه (س) است؛ بانویی که ازدواج مبارکشان با حضرت علی (ع) به ساده‌ترین شکل و با بیشترین برکت در تاریخ رقم خورد و امروز بهترین الگو برای جوانان و خانواده‌هاست.

خطیب جمعه اهل‌سنت ارومیه با استناد به آیه ۲۱ سوره روم (وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَکُم مِّنْ أَنفُسِکُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْکُنُوا إِلَیْهَا وَجَعَلَ بَیْنَکُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً...) تصریح کرد: قرآن کریم بنیاد ازدواج را مودت، رحمت و آرامش روحی قرار داده است، نه مادیات و ظواهر؛ اما متأسفانه امروز با سنگین کردن مراسم‌ها و تحمیل مخارج زائد، آنچه را که خداوند متعال آسان مقرر فرموده، بر جوانان دشوار کرده‌ایم.

وی با اشاره به روایات نبوی «خَیْرُ النِّکَاحِ أَیْسَرُهُ» (بهترین ازدواج آسان‌ترین آن است) و «إِنَّ أَعْظَمَ النِّکَاحِ بَرَکَةً أَیْسَرُهُ مُؤْنَةً» (پربرکت‌ترین پیوندها سبک‌هزینه‌ترین آنهاست)، خاطرنشان کرد: پیامبر عظیم‌الشأن اسلام حتی در موردی آموزش بخش‌هایی از قرآن را مهریه قرار دادند و عقد پیوند را به سادگی بستند. پیوند نورانی علی (ع) و فاطمه (س) نیز با کمترین مهریه و جهیزیه‌ای بسیار ساده شکل گرفت، اما پایه‌گذار پربرکت‌ترین خانواده تاریخ شد؛ این همان الگوی راستین است که جامعه اسلامی باید به آن بازگردد.

ماموستا کلشی‌نژاد با تلاوت آیه ۳۲ سوره مبارکه نور (وَأَنکِحُوا الْأَیَامَیٰ مِنکُمْ... إِن یَکُونُوا فُقَرَاءَ یُغْنِهِمُ اللَّهُ مِن فَضْلِهِ) تأکید کرد: وعده صریح پروردگار این است که تنگدستی مانع لطف الهی نیست و خداوند جوانان را از فضل خویش بی‌نیاز می‌سازد. از این رو وسواس‌های مالی و ترس بی‌مورد از فقر نباید عامل تأخیر در ازدواج شود. هرچند تدبیر و مسئولیت‌پذیری اقتصادی ضرورت دارد، اما شرایط طاقت‌فرسا و رسوم دست‌وپاگیر، ساخته ذهن خود ماست و ریشه در شرع ندارد.

امام جمعه اهل‌سنت ارومیه در خطبه دوم با آسیب‌شناسی موانع ازدواج در جامعه محلی و منطقه آذربایجان غربی بیان کرد: متأسفانه امروز در منطقه با سه چالش عمده مواجهیم؛ نخست «مسابقه بر سر مهریه» و تعیین ارقام غیرواقعی و سنگین که گاه به سال‌ها بدهکاری و حتی زندان منتهی می‌شود و این رویه دقیقاً خلاف سنت رسول‌الله (ص) است.

وی ادامه داد: آسیب دوم «اسراف و ریخت‌وپاش در ولیمه‌ها» و رزرو تالارهای بسیار پرهزینه است که اغلب نه برای رضای خدا، بلکه صرفاً به انگیزه چشم‌وهم‌چشمی و به اصطلاح آبروداری انجام می‌پذیرد. همچنین «سخت‌گیری نامتعارف برخی خانواده‌ها» و مطالبه شروط فراتر از توان جوانان، سومین مانع بزرگ است؛ این رفتارها بستن راه حلال الهی بوده و در پیشگاه پروردگار مسئولیت شرعی دارد.

ماموستا کلشی‌نژاد در پایان، خطاب به اقشار مختلف مردم و مسئولان گفت: آغوش خانواده را به روی جوانان دین‌دار، پاک‌دست و خوش‌اخلاق بگشایید و تنها ملاک را تمکن مالی قرار ندهید. به فرموده پیامبر (ص)، با ازدواج نیمی از دین صیانت می‌شود؛ مبادا با سخت‌گیری بی‌مورد، جوانان را از این دژ محکم ایمانی محروم سازیم.

وی افزود: منتظر «فراهم شدن صددرصدی همه امکانات» نمانید؛ به وعده رزاقیت الهی ایمان داشته باشید، با توکل گام بردارید و الگوی خود را به دور از تجملات، زندگی علی و فاطمه (علیهما السلام) قرار دهید، نهادهای فرهنگی و مسئولان اجرایی موظف‌اند با فرهنگ‌سازی فراگیر، ارائه تسهیلات حمایتی و کارآمد و تکریم خانواده‌های مقید به ازدواج آسان، فضای عمومی را به سمتی ببرند که سادگی و قناعت در آغاز زندگی به یک افتخار و ارزش اجتماعی مبدل شود.