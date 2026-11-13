به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین سلیمی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته سرپل‌ذهاب، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، بر ضرورت الگوگیری از سیره آن بانوی بزرگوار در دفاع از حق، ولایت‌مداری، مجاهدت و جهاد تبیین تأکید کرد.

وی با بیان اینکه حضرت فاطمه زهرا (س) در دوران دشوار صدر اسلام نقش مؤثری در حمایت از پیامبر اکرم (ص) و پیشبرد اهداف اسلام داشتند، اظهار کرد: مجاهدت، فداکاری، مهربانی و همراهی آن حضرت با پیامبر اسلام، از ویژگی‌های برجسته سیره ایشان است که در تاریخ اسلام جایگاهی ماندگار دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب جهاد تبیین و ایستادگی در دفاع از حق را از دیگر ابعاد مهم زندگی حضرت زهرا (س) دانست و افزود: آن حضرت در شرایطی که بسیاری از افراد از بیان حقیقت و دفاع از ولایت پرهیز می‌کردند، با شجاعت از آرمان‌های امامت و ولایت دفاع کردند و در این مسیر از سرزنش‌ها و فشارها هراسی نداشتند.

حجت‌الاسلام سلیمی همچنین با اشاره به جایگاه ولایت‌مداری در سیره حضرت فاطمه (س)، تصریح کرد: جامعه اسلامی امروز بیش از هر زمان دیگری به الگوگیری از آن بانوی بزرگوار، به‌ویژه در دفاع از ولایت و حمایت از آرمان‌های الهی نیاز دارد.

وی در خطبه دوم با اشاره به آیات قرآن کریم درباره تقابل مستکبران و مستضعفان، گفت: در منطق قرآن، معیار اصلی شناخت جبهه حق و باطل صرفاً مسلمان یا غیرمسلمان بودن نیست، بلکه رفتار و عملکرد افراد و کشورها در قبال ظلم و عدالت اهمیت دارد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب با اشاره به آیات مربوط به فرعون و مستضعفان، اظهار کرد: قرآن کریم فرعون و قارون را به دلیل رفتار استکباری، سلطه‌جویی و فساد در زمین نکوهش می‌کند و در مقابل، از مستضعفانی سخن می‌گوید که وعده پیروزی به آنان داده شده است.

وی با اشاره به پیام اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی درباره تحولات منطقه و تنگه هرمز، این رویکرد را نشانه توجه به مقابله با ساختارهای سلطه و حمایت از مستضعفان در سطح جهان دانست و افزود: بر اساس این نگاه، دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم به مرزهای جغرافیایی محدود نمی‌شود.

حجت‌الاسلام سلیمی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در سال‌های گذشته در برابر تهدیدها و تجاوزها از کشور و آرمان‌های خود دفاع کرده است، تأکید کرد: امروز نیز مسئولان و مردم باید با هوشیاری و حفظ آمادگی، در مسیر پیشرفت و تقویت توان کشور حرکت کنند.

وی تغییر موازنه قدرت و افزایش دامنه تأثیرگذاری جمهوری اسلامی را از موضوعات مورد توجه در تحولات اخیر دانست و گفت: این شرایط حاصل ایستادگی مردم، تلاش نیروهای مسلح و حضور فعال مجموعه‌های نظامی، انتظامی و امنیتی کشور است.

امام جمعه سرپل‌ذهاب در بخش دیگری از خطبه‌ها با گرامیداشت یاد جان‌باختگان زلزله ۲۱ آبان سال ۱۳۹۶، به خانواده‌های داغدار این حادثه تسلیت گفت و از صبوری و ایستادگی مردم مناطق زلزله‌زده قدردانی کرد.

وی با اشاره به گذشت حدود ۹ سال از وقوع زلزله، اظهار کرد: با وجود اقدامات انجام‌شده و تلاش‌های مسئولان و خیران در سال‌های گذشته، همچنان برخی پروژه‌های عمرانی در شهرستان به سرانجام نرسیده و بلاتکلیف مانده‌اند.

حجت‌الاسلام سلیمی با تأکید بر ضرورت پیگیری مطالبات مردم افزود: پروژه‌هایی مانند کتابخانه شهرستان، سالن سینما و برخی طرح‌های تولیدی و ورزشی همچنان با مشکل مواجه‌اند و لازم است مسئولان مربوطه برای تعیین تکلیف و تکمیل آن‌ها اقدام کنند.

وی با اشاره به نیاز جوانان به امکانات فرهنگی، آموزشی و ورزشی، تصریح کرد: وقتی جوانان به سالن ورزشی، فضای مطالعه و امکانات فرهنگی دسترسی نداشته باشند، زمینه استفاده مناسب از اوقات فراغت نیز محدود می‌شود؛ بنابراین توجه به این زیرساخت‌ها باید در اولویت برنامه‌های مسئولان قرار گیرد.

امام جمعه سرپل‌ذهاب ضمن قدردانی از اقدامات انجام‌شده توسط دولت و دستگاه‌های اجرایی، تأکید کرد: در کنار نقاط قوت و خدمات صورت‌گرفته، نباید کاستی‌ها نادیده گرفته شود و مسئولان باید درباره طرح‌های نیمه‌تمام و مطالبات بر زمین‌مانده مردم پاسخگو باشند.

وی در پایان با اشاره به فرارسیدن فصل سرما، بر ضرورت همدلی و همراهی مردم در مدیریت مصرف انرژی تأکید کرد و گفت: صرفه‌جویی در مصرف گاز، به‌ویژه در روزهای سرد سال، اقدامی ضروری است تا با همکاری و مسئولیت‌پذیری عمومی، امکان تأمین گرمای خانه‌های مردم فراهم شود.