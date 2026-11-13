به گزارش خبرنگار مهر، مولوی عبدالستار حسین‌زهی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته خاش با تأکید بر پیوند سلامت اقتصادی با سلامت روحی و جسمی انسان، تلاش برای کسب روزی حلال، قناعت، انفاق و دستگیری از نیازمندان را از اصول مهم اقتصاد اسلامی برشمرد و نسبت به پیامدهای ربا، رشوه، اختلاس، احتکار و اسراف هشدار داد.

امام جمعه اهل‌سنت خاش، با تبیین جایگاه سلامت اقتصادی در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: برخورداری از سلامت اقتصادی، زمینه‌ساز سلامت روح و جسم انسان است و به او کمک می‌کند تا در مسیر بندگی خالصانه خداوند گام بردارد و عزت و شرافت خود را حفظ کند.

امام جمعه اهل‌سنت خاش، تلاش برای کسب روزی حلال، دوری از درآمدهای نامشروع، قناعت و رضایت به روزی خداوند را از شاخصه‌های سلامت اقتصادی دانست.

تلاش و تدبیر در کنار توکل برای کسب روزی حلال

مولوی حسین‌زهی با اشاره به تقدیر الهی در تعیین رزق و روزی انسان‌ها بیان کرد: خداوند متعال روزی هر انسانی را مقدر کرده و توانایی و امکانات لازم را برای تلاش و کسب معاش در اختیار او قرار داده است.

وی با بیان اینکه قرآن کریم بر آباد کردن سرای آخرت در کنار بهره‌گیری از امکانات دنیا تأکید دارد، خاطرنشان کرد: انسان باید با تلاش و زحمت در مسیر کسب روزی حلال گام بردارد و از فرصت‌ها و توانایی‌های خود به‌درستی استفاده کند.

وی افزود: میزان بهره‌مندی افراد از روزی متفاوت است و تلاش، تدبیر و کوشش در زندگی می‌تواند در بهبود وضعیت معیشتی انسان نقش داشته باشد.

احسان و انفاق؛ عامل تقویت همبستگی اجتماعی

امام جمعه اهل‌سنت خاش با تأکید بر نقش نیکوکاری در تقویت جامعه تصریح کرد: جامعه‌ای که در آن افراد توانمند دست نیازمندان را بگیرند و روحیه بخشندگی و احسان وجود داشته باشد، از استحکام بیشتری برخوردار خواهد بود.

وی کمک به نیازمندان با حفظ کرامت آنان را در گره‌گشایی از مشکلات زندگی مؤثر دانست و افزود: انفاق و نیکوکاری موجب افزایش برکت در زندگی و تقویت پیوندهای اجتماعی می‌شود.

مولوی حسین‌زهی کار خیر، انفاق، پرداخت زکات و صدقات، کمک به پدر و مادر و رسیدگی به مساکین و همسایگان را از مصادیق رفتار اقتصادی سالم برشمرد.

وی همچنین عدالت‌گستری و پرهیز از فساد را در حفظ برکت و سلامت جامعه مؤثر دانست و بر ضرورت رعایت حقوق دیگران در مناسبات اقتصادی تأکید کرد.

سه اصل اساسی اقتصاد اسلامی و پرهیز از تخلفات مالی

امام جمعه اهل‌سنت خاش با تشریح اصول سه‌گانه اقتصاد اسلامی اظهار کرد: نخستین اصل، رعایت تعادل در انفاق و ایجاد توازن میان امور دنیوی و اخروی است؛ اصل دوم، مشروع بودن مسیر کسب درآمد و تلاش برای به دست آوردن روزی حلال و اصل سوم، پرهیز از اسراف، زیاده‌روی و احتکار است.

وی با اشاره به تفاوت میان تجارت حلال و معاملات حرام بیان کرد: خریدوفروش و تجارت در اسلام حلال است، اما ربا، کم‌فروشی، تضییع حقوق مشتریان، ظلم به نیازمندان و احتکار از تخلفات و رفتارهای ناپسند اقتصادی به شمار می‌روند.

مولوی حسین‌زهی پرداخت و دریافت رشوه را به‌شدت مذموم دانست و تأکید کرد: رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده هر دو مرتکب عملی حرام می‌شوند.

وی همچنین اختلاس و کسب ثروت از طریق دست‌اندازی به اموال مردم و بیت‌المال را از مصادیق فساد مالی و اقدامی حرام دانست.

امام جمعه اهل‌سنت خاش در ادامه با توصیه به دوری از حسادت و طمع گفت: انسان باید از حسادت پرهیز کند، به دارایی دیگران چشم ندوزد و از تهمت زدن به دیگران بپرهیزد؛ چراکه هر فردی در برابر اعمال خود مسئول است.

وی با هشدار نسبت به دنبال کردن ثروتی که موجب تباهی آخرت انسان می‌شود، خاطرنشان کرد: نباید به دنبال مال و درآمدی رفت که انسان را از مسیر درست زندگی دور کند و زمینه زورگویی و تکبر را در او به وجود آورد.

مولوی حسین‌زهی در پایان بر پرهیز از قمار، ربا و معاملات فسادآور تأکید کرد و تواضع، فروتنی، رعایت حقوق مردم و پایبندی به اصول شرعی را از الزامات زندگی سالم دانست.