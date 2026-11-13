به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام احمد زارعی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته اسلام‌آبادغرب، با اشاره به سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س)، این بانوی بزرگوار را الگوی بصیرت، ایستادگی و دفاع از حق دانست و اظهار کرد: ملت ایران در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و حمایت از امام و رهبر خود، از مکتب حضرت زهرا (س) درس گرفته است.

وی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب در دومین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله افزود: ملت ایران تربیت‌یافته مکتب حضرت فاطمه زهرا (س) است و این بانوی بزرگوار به مسلمانان آموخت که در مسیر دفاع از حق، حتی اگر عرصه بر آنان تنگ شود، نباید از میدان کنار بکشند.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به حضور مردم در صحنه‌های اجتماعی و دفاع از ارزش‌های انقلاب تصریح کرد: همان‌گونه که حضرت زهرا (س) برای دفاع از حق و ولایت در برابر جریان‌های مخالف ایستادگی کرد، ملت ایران نیز با تأسی به سیره آن حضرت، در حمایت از آرمان‌های خود و دفاع از جایگاه رهبری در میدان حضور پیدا می‌کند.

حجت‌الاسلام زارعی با بیان اینکه انقلاب اسلامی ایران با فرهنگ و آموزه‌های فاطمی پیوندی عمیق دارد، گفت: امام راحل و رهبر شهید انقلاب بارها بر نقش حضرت فاطمه زهرا (س) در شکل‌گیری و استمرار حرکت انقلاب اسلامی تأکید کرده‌اند و انقلاب ایران را محصول مجاهدت‌های آن بانوی بزرگوار دانسته‌اند.

وی در ادامه به جایگاه علمی و معنوی حضرت زهرا (س) اشاره کرد و با یادآوری روایات مربوط به نزول جبرئیل بر آن حضرت پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: در روایات اسلامی به شأن ویژه حضرت فاطمه (س) و معارفی که در دوران پس از رحلت پیامبر به ایشان منتقل شد، اشاره شده است؛ معارفی که امیرالمؤمنین علی (ع) آنها را ثبت و نگهداری کرد.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب با اشاره به جایگاه اهل‌بیت (ع) در معارف اسلامی افزود: شناخت و معرفت نسبت به خاندان پیامبر (ص) از مهم‌ترین زمینه‌های دستیابی به خیر و سعادت است و در آموزه‌های دینی، اهل‌بیت عصمت و طهارت سرچشمه و کانون خیر معرفی شده‌اند.

حجت‌الاسلام زارعی همچنین با اشاره به روایتی درباره امام زمان (عج) بیان کرد: آموزه‌های حضرت فاطمه زهرا (س) می‌تواند نسخه‌ای نجات‌بخش برای بشریت باشد و توجه به سیره آن حضرت، انسان را در مسیر شناخت حق و عمل به وظایف دینی و اجتماعی قرار می‌دهد.

وی با بیان اینکه تکریم حضرت زهرا (س) باید فراتر از برگزاری مراسم و ابراز ارادت ظاهری باشد، بر ضرورت شناخت سیره عملی آن حضرت تأکید کرد و گفت: بصیرت، دفاع از حق، حمایت از ولایت و پایبندی به ارزش‌های الهی از مهم‌ترین درس‌هایی است که می‌توان از زندگی حضرت فاطمه زهرا (س) آموخت.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در بخش دیگری از سخنان خود به برخی روایات درباره فضیلت انجام اعمال مستحبی به نیابت از حضرت زهرا (س) اشاره کرد و افزود: در روایتی از امام جواد (ع)، انجام طواف به نیابت از حضرت فاطمه زهرا (س) مورد تأکید قرار گرفته و برای آن فضیلت ویژه‌ای بیان شده است.

حجت‌الاسلام زارعی با اشاره به جایگاه حضرت زهرا (س) در فرهنگ عزاداری اهل‌بیت (ع) اظهار کرد: در روایات، حضرت فاطمه زهرا (س) از خریداران اشک و عزاداری برای امام حسین (ع) معرفی شده‌اند و این موضوع نشان‌دهنده پیوند عمیق سیره و جایگاه آن حضرت با فرهنگ عاشورا است.

وی در ادامه با بیان روایتی از روزهای پایانی عمر پیامبر اکرم (ص)، به مقام و منزلت حضرت فاطمه (س) اشاره کرد و گفت: در نقل‌های روایی آمده است که عزرائیل هنگام ورود برای قبض روح پیامبر، به احترام حضرت زهرا (س) از ایشان اجازه خواست؛ روایتی که بیانگر جایگاه ویژه دختر رسول خدا (ص) است.

امام جمعه اسلام‌آبادغرب در پایان با اشاره به مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) پس از رحلت پیامبر اکرم (ص)، بر ضرورت زنده نگه‌داشتن یاد و سیره آن حضرت تأکید کرد و گفت: حضرت زهرا (س) در راه دفاع از حق و ولایت با سختی‌ها و مظلومیت‌های فراوانی روبه‌رو شد و ملت ایران نیز با الگوگیری از آن بانوی بزرگوار، در مسیر دفاع از ارزش‌های دینی و مقابله با دشمنان ایستادگی می‌کند.