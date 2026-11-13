به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محسن فدایی در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه این هفته سنقروکلیایی، با تسلیت سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: شناخت جایگاه و مجاهدت‌های آن بانوی بزرگوار، نیازمند درک ابعاد فتنه‌ای است که پس از رحلت پیامبر اکرم (ص) در جامعه اسلامی شکل گرفت و آثار آن در طول تاریخ امتداد یافت.

وی با اشاره به فرازهایی از خطبه فدکیه افزود: بر اساس بیانات حضرت زهرا (س)، جریان نفاق و زمینه‌سازی برای کنار گذاشتن امیرالمؤمنین علی (ع) موضوعی نبود که ناگهان پس از رحلت پیامبر پدید آمده باشد، بلکه ریشه‌های آن از سال‌ها قبل در میان برخی افراد و جریان‌ها وجود داشت و با فراهم شدن شرایط، آشکار شد.

مدیر تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی با بیان اینکه نباید واقعه سقیفه را صرفاً به یک اختلاف سیاسی محدود کرد، تصریح کرد: در نگاه روایات اهل‌بیت (ع)، پیامدهای این جریان فراتر از تغییر جایگاه خلافت بود و انحراف از مسیر تعیین‌شده برای هدایت جامعه اسلامی را به دنبال داشت.

حجت‌الاسلام فدایی با اشاره به روایاتی از امام صادق (ع)، امام رضا (ع) و امام هادی (ع) درباره جایگاه واقعه سقیفه و مصائب اهل‌بیت (ع) گفت: در این روایات بر پیوند حوادث پس از رحلت پیامبر با مظلومیت حضرت فاطمه زهرا (س) و شهادت حضرت محسن بن علی (ع) تأکید شده است.

وی ادامه داد: بازخوانی این روایات برای آن است که ابعاد ایستادگی حضرت زهرا (س) در دفاع از حق و ولایت بهتر شناخته شود؛ چراکه آن حضرت در برابر جریانی ایستاد که به اعتقاد ما، صرفاً در پی تصاحب یک منصب حکومتی نبود، بلکه مبانی اعتقادی و مسیر هدایت جامعه اسلامی را هدف قرار داده بود.

مدیر تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی با تأکید بر اینکه فاطمیه باید با شناخت و بصیرت همراه باشد، اظهار کرد: اگر بزرگی جریان انحرافی پس از رحلت پیامبر به‌درستی شناخته نشود، اهمیت اقدام حضرت زهرا (س) نیز به‌درستی درک نخواهد شد؛ از این رو باید ابعاد تاریخی و اعتقادی این واقعه برای نسل امروز تبیین شود.

حجت‌الاسلام فدایی در بخش دیگری از سخنان خود با پیوند دادن مباحث تاریخی فاطمیه به شرایط امروز جهان، دیدگاه خود را درباره تقابل ایران و آمریکا مطرح کرد و گفت: از نگاه وی، رویارویی با آمریکا صرفاً به موضوعاتی مانند انرژی هسته‌ای، موشکی، تحریم یا اختلافات سیاسی محدود نیست، بلکه تقابلی عمیق‌تر در حوزه ارزش‌ها و مبانی تمدنی است.

وی با اشاره به تداوم تقابل جبهه حق و باطل در طول تاریخ افزود: همان‌گونه که در تاریخ اسلام جریان‌های مختلفی در برابر مسیر امامت و ولایت ایستادند، امروز نیز باید تحولات منطقه و جهان را با شناخت ریشه‌ها و اهداف جریان‌های اثرگذار تحلیل کرد.

مدیر تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی با انتقاد از طرح برخی دیدگاه‌ها درباره مذاکره و صلح با آمریکا تصریح کرد: به اعتقاد وی، چنین دیدگاه‌هایی بدون شناخت ماهیت تقابل موجود مطرح می‌شوند و نمی‌توان با نادیده گرفتن ابعاد اعتقادی و تمدنی این رویارویی، مسائل را صرفاً در چارچوب اختلافات سیاسی و اقتصادی ارزیابی کرد.

حجت‌الاسلام فدایی در ادامه با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهنمودهای رهبر انقلاب بیان کرد: هر جا در عمل به توصیه‌های رهبری توجه شده، از جمله در حوزه توانمندی‌های دفاعی، دستاوردهایی حاصل شده است؛ اما در برخی حوزه‌ها مانند اقتصاد مقاومتی، بی‌توجهی به این رهنمودها در کنار تحریم‌ها و ضعف عملکرد برخی مسئولان، مشکلاتی را به وجود آورده است.

وی همچنین با اشاره به ضرورت توجه مسئولان به مسائل اقتصادی کشور گفت: بخشی از مشکلات اقتصادی ناشی از تحریم‌ها و بخشی نیز به عملکرد و تصمیم‌گیری برخی مدیران بازمی‌گردد و برای عبور از این شرایط باید رهنمودهای مرتبط با اقتصاد مقاومتی مورد توجه جدی قرار گیرد.

مدیر تبلیغات اسلامی سنقروکلیایی در پایان با اشاره به آیه‌ای از قرآن کریم درباره حاکمیت بندگان صالح بر زمین خاطرنشان کرد: بر اساس وعده الهی، سرانجام زمین به بندگان شایسته خداوند می‌رسد و مؤمنان امیدوارند با ظهور حضرت ولی‌عصر (عج)، حکومت عدل الهی در سراسر جهان برقرار شود.