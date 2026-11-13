https://mehrnews.com/x3dBw3 ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ کد مطلب 7009696 استانها مرکزی استانها مرکزی ۲۲ آبان ۱۴۰۵، ۱۶:۵۵ دسته عزاداری ساوجی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) ساوه- در این ویدئو آیین عزاداری ساوجی ها در سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا ( س) را ملاحظه می کنید. دریافت 9 MB کد مطلب 7009696 کپی شد مطالب مرتبط عزاداری و آیین کهن نخل گردانی در روز شهادت حضرت فاطمه(س) در نراق دسته عزاداری مردم محلات در شب شام غریبان حضرت زهرا و تشییع نمادین حرکت دستههای عزاداری در روز شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) در خمین تشییع ۱۰ شهید گمنام همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه(س) در اراک برچسبها ساوه شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) دسته عزاداری
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