به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمدحسین راجی ظهر جمعه در نشست ویژه فعالان فرهنگی که در مصلای بیت‌المقدس اراک برگزار شد، اظهار کرد: همان‌گونه که فرماندهان نظامی با بررسی اطلاعات و پیش‌بینی تحرکات دشمن برای مقابله با تهدیدها برنامه‌ریزی می‌کنند، در عرصه جنگ شناختی نیز باید شبهات و سناریوهای آینده دشمن را از پیش شناخت و برای پاسخ به آنها آمادگی داشت.

وی افزود: غفلت از برنامه‌های دشمن موجب غافلگیری در برابر موج‌های جدید شبهه‌افکنی و عملیات روانی می‌شود، از این رو فعالان فرهنگی باید با شناخت دقیق محورهای جنگ شناختی، برای روشنگری در جامعه به‌ویژه در میان نسل جوان آماده باشند.

روایت شکست؛ نخستین محور عملیات شناختی دشمن

مدیر اندیشکده راهبردی سعداء، نخستین محور عملیات شناختی دشمن را القای روایت شکست ایران عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند با وجود نرسیدن به اهداف مورد نظر خود در میدان واقعی، احساس شکست را به جامعه منتقل کند.

حجت الاسلام راجی با تأکید بر ضرورت تبیین دستاوردها و روایت پیروزی‌ها اظهار کرد: واقعیت‌های یک رویداد با احساسی که از آن به جامعه منتقل می‌شود، متفاوت است و فعالان فرهنگی نباید اجازه دهند روایت شکست جایگزین واقعیت‌های میدان شود.

وی افزود: انتقاد از برخی تصمیم‌ها، آتش‌بس یا تفاهم‌نامه‌ها به معنای شکست نیست و باید ضمن نقد منصفانه، دستاوردها و واقعیت‌های جنگ نیز برای مردم به‌ویژه نسل جوان تبیین شود.

وی با اشاره به اهداف اعلام‌شده و تحلیل‌شده درباره حمله آمریکا به ایران، از جمله تغییر نظام، تضعیف محور مقاومت، محدودسازی توان موشکی و نابودی برنامه هسته‌ای، گفت: فعالان فرهنگی باید درباره اهدافی که دشمن دنبال می‌کرد و نتایجی که به دست نیاورد، روایت مستند و قابل فهم ارائه کنند.

تبیین مقاومت در برابر ترویج سازش

حجت الاسلام راجی، دومین محور عملیات شناختی دشمن را ترویج روایت سازش دانست و افزود: پس از القای شکست، دشمن تلاش می‌کند این تصور را ایجاد کند که ایران برای تأمین امنیت و آرامش خود باید در برابر قدرت‌های بزرگ تسلیم شود.

وی با اشاره به تجربه برخی کشورها از جمله لیبی بیان کرد: باید برای جامعه تبیین شود که واگذاری امتیاز و تسلیم در برابر قدرت‌های بزرگ، لزوماً امنیت و رفاه به همراه ندارد و نمونه‌های تاریخی نیز این واقعیت را نشان می‌دهد.

مدیر اندیشکده راهبردی سعداء با تأکید بر ضرورت مخاطب‌شناسی در جهاد تبیین گفت: برای اقناع مخاطب باید با منطق و باورهای مورد پذیرش او سخن گفت؛ به عنوان نمونه، نمی‌توان برای گفت‌وگو با دانش‌آموز، دانشجو یا فردی که مبانی دینی را قبول ندارد، صرفاً به گزاره‌هایی استناد کرد که از اساس آنها را نمی‌پذیرد.

کارآمدی ولایت فقیه؛ سومین میدان شبهه‌افکنی

وی سومین محور مورد توجه دشمن را القای ناکارآمدی ولایت فقیه عنوان کرد و گفت: دشمن تلاش می‌کند با طرح پرسش‌هایی درباره دستاوردهای رهبری در دهه‌های گذشته و مشکلات اقتصادی و اجتماعی کشور، کارآمدی نظام و ولایت فقیه را زیر سؤال ببرد.

حجت الاسلام راجی تأکید کرد: پاسخ به این شبهات باید مستند، منطقی و متناسب با سطح درک مخاطب باشد و نمی‌توان با شعار به پرسش‌های نسل جوان پاسخ داد.

وی با اشاره به تهیه محتوایی با موضوع «کارآمدی ولایت فقیه» افزود: تبیین وظایف رهبری در ساختار جمهوری اسلامی و تفکیک مسئولیت‌های این جایگاه از عملکرد دولت‌ها، از موضوعات مهمی است که باید در مدارس، دانشگاه‌ها و محافل عمومی مورد توجه قرار گیرد.

مدیر اندیشکده راهبردی سعداء ادامه داد: رهبری وظیفه ریل‌گذاری و تعیین جهت حرکت کشور و نظارت بر حرکت در این مسیر را بر عهده دارد و برای بررسی کارآمدی نظام باید روند توسعه کشورها و مراحل تبدیل شدن آنها به قدرت‌های بزرگ را نیز مورد توجه قرار داد؛ موضوعی که در کتاب «صعود چهل‌ساله ۲» به آن پرداخته شده است.

معرفی رهبر جدید به نسل جوان در دستور کار باشد

حجت الاسلام راجی، چهارمین محور جنگ شناختی دشمن را القای ناکارآمدی رهبر جدید انقلاب دانست و گفت: یکی از ضرورت‌های امروز، آشنایی نسل جوان با شخصیت، سوابق، توانمندی‌ها و دیدگاه‌های رهبر جدید است تا زمینه شکل‌گیری شناخت دقیق و مستند در جامعه فراهم شود.

وی با اشاره به محتوای منتشرشده با عنوان «آقا مجتبی» افزود: در این مجموعه، مصاحبه‌ها و روایت‌هایی از مسئولان و نخبگان درباره ویژگی‌های شخصیتی و علمی آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای گردآوری شده که می‌تواند در قالب محتواهای کوتاه و آموزشی در اختیار فعالان فرهنگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: این مطالب باید به زبان ساده و قابل فهم در مدارس، دانشگاه‌ها و دیگر محیط‌های اجتماعی ارائه شود تا نسل جوان شناخت بیشتری از شخصیت و سوابق رهبر جدید داشته باشد.

تطهیر رژیم پهلوی؛ پنجمین محور جنگ شناختی

مدیر اندیشکده راهبردی سعداء، پنجمین محور عملیات شناختی دشمن را تطهیر و بزک رژیم پهلوی عنوان کرد و گفت: دشمن سال‌هاست تلاش می‌کند با ارائه تصویری متفاوت از دوران پهلوی، واقعیت‌های تاریخی آن دوره را تحریف کند و در برابر این جریان باید با روشنگری و ارائه اسناد تاریخی ایستاد.

حجت الاسلام راجی تصریح کرد: هر فردی که از تریبون، قلم یا ظرفیت رسانه‌ای برخوردار است، باید در حد توان خود نسبت به تبیین واقعیت‌های تاریخی و مقابله با جریان تطهیر پهلوی اقدام کند.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی فعالان فرهنگی برای مواجهه با این پنج محور افزود: اگر روایت درست، مستند و اقناع‌کننده از سوی جریان فرهنگی ارائه نشود، روایت رقیب در مدارس، دانشگاه‌ها، محیط‌های کاری و خانواده‌ها گسترش پیدا می‌کند.

وی تاکید کرد: تسلط بر محتوای مورد نیاز جهاد تبیین، برگزاری دوره‌های آموزشی، تربیت نیروهای توانمند و اعزام سخنرانان و فعالان فرهنگی به مدارس و محیط‌های اجتماعی، از ضرورت‌هایی است که باید برای پاسخ‌گویی مستدل به شبهات نسل جوان دنبال شود.