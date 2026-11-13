حجت‌الاسلام سید محمد طباطبایی‌نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها در مسیر دفاع از ولایت و تبیین حق، اقدامات و فعالیت‌های متعددی انجام دادند که می‌تواند برای شیعیان و محبان اهل‌بیت(ع) الگویی ماندگار باشد.

وی افزود: یکی از اقدامات حضرت زهرا(س)، استفاده از اشک و گریه برای نشان دادن حق و باطل بود. ایشان با حضور در کنار مزار پیامبر اکرم(ص)، قبرستان بقیع و مزار حضرت حمزه(ع) به سوگواری می‌پرداختند و با گریه‌های خود مظلومیت پیامبر(ص) و ستم واردشده بر وصی ایشان را یادآوری می‌کردند.

کارشناس مسائل مذهبی خاطرنشان کرد: گریه حضرت زهرا(س) صرفاً یک عزاداری شخصی نبود، بلکه ماهیتی روشنگرانه و سیاسی داشت. ایشان در پاسخ به کسانی که علت گریه‌هایشان را جویا می‌شدند، از فقدان پیامبر اکرم(ص) و ظلمی که به وصی ایشان روا شده بود، سخن می‌گفتند.

طباطبایی‌نژاد تصریح کرد: سیره حضرت زهرا(س) نشان می‌دهد که نمی‌توان هیئت و عزاداری را از مسائل اجتماعی و سیاسی جدا کرد؛ چراکه قیام حضرت صدیقه کبری(س) ماهیتی در مسیر دفاع از حق و ولایت داشت و ایشان از ظرفیت عزاداری برای آگاهی‌بخشی به جامعه استفاده می‌کردند.

وی بیان کرد: یکی دیگر از اقدامات حضرت زهرا(س)، حضور در میدان و دعوت مردم به حمایت از ولایت بود. ایشان به همراه امیرالمؤمنین علی(ع)، امام حسن(ع) و امام حسین(ع) به خانه مهاجران و انصار مراجعه می‌کردند و آنان را به یاری حق و دفاع از ولایت فرامی‌خواندند.

کارشناس مسائل مذهبی ادامه داد: حضرت زهرا(س) با وجود مصائب و سختی‌هایی که متحمل شده بودند، میدان را رها نکردند و با حضور فعالانه در جامعه، مردم را به مسئولیت‌پذیری دعوت می‌کردند. این سیره نشان‌دهنده اهمیت حضور و همراهی مردم در دفاع از ارزش‌ها و آرمان‌های دینی است.

طباطبایی‌نژاد اضافه کرد: اقدام دیگر حضرت زهرا(س)، روشنگری با زبان و بیان بود. ایشان با رعایت کامل عفاف و حجاب در مسجد حاضر شدند و با ایراد خطبه‌ای فصیح و بلیغ، به تبیین حقایق پرداختند و مواضع خود را در دفاع از ولایت به‌روشنی بیان کردند.

وی یادآور شد: وصیت حضرت زهرا(س) نیز ابعاد روشنگرانه و اعتراضی داشت. ایشان وصیت کردند که مراسم غسل، کفن و دفنشان در شب انجام شود و افرادی که در حق ایشان ظلم کرده بودند، در مراسم حضور نداشته باشند. مخفی ماندن محل دفن حضرت زهرا(س) نیز پرسشی تاریخی درباره حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) برای نسل‌های بعد باقی گذاشت.