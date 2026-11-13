به گزارش خبرنگار مهر، دویست‌وپنجاه‌وهشتمین اجتماع شبانه «نحن منتقمون» مردم کرمانشاه در قالب هفته سی‌وهفتم تجمعات شبانه، شامگاه جمعه ۲۲ آبان‌ماه برگزار می‌شود.

این مراسم همزمان با شام شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) و از ساعت ۲۰:۳۰ آغاز خواهد شد و مردم کرمانشاه در آن گرد هم می‌آیند.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، مسیر این اجتماع از چهارراه ارشاد به سمت چهارراه گلستان تعیین شده است.

همچنین در جریان این مراسم، نماهنگ «تکیه مادربزرگ» رونمایی خواهد شد.

این اجتماع با هدف حمایت از آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران و تجدید بیعت با رهبر معظم انقلاب برگزار می‌شود.

حاضران در این مراسم همچنین بر خون‌خواهی رهبر شهید تأکید خواهند کرد و بار دیگر همراهی خود را با آرمان‌ها و ارزش‌های انقلاب اسلامی اعلام می‌کنند.