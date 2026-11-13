به گزارش خبرگزاری مهر،عباس شرفی، مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان، از تکمیل عملیات بازسازی پل شور در محور بندرعباس ـ حاجی‌آباد و برقراری مجدد تردد خودروها در هر دو مسیر این پل خبر داد.

وی با اشاره به تخریب کامل دو سازه پل شور در حملات آمریکا اظهار کرد: پس از تخریب این پل‌ها، عملیات بازسازی با تلاش شبانه‌روزی نیروهای راهداری و عوامل اجرایی آغاز شد و پل مسیر رفت در مدت ۵۵ روز بازسازی و آماده بهره‌برداری شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای هرمزگان افزود: با تکمیل عملیات بازسازی پل مسیر برگشت و بازگشایی آن به روی وسایل نقلیه، اکنون هر دو سازه پل شور مجدداً در مدار بهره‌برداری قرار گرفته‌اند.

شرفی تأکید کرد: با پایان عملیات بازسازی، تردد وسایل نقلیه در هر دو مسیر این پل برقرار شده است.