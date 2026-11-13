به گزارش خبرگزاری مهر، لیلا تاج‌گردون با اشاره به منابع آلاینده رودخانه چنارراهدار گفت: فاضلاب سکونتگاه‌های اطراف، برخی مسیرهای انتقال آب‌های سطحی، فرودگاه شهید دستغیب، پایگاه هوایی شهید دوران، واحدهای نشاسته‌سازی مهدی‌آباد، شهرک صنعتی بزرگ شیراز، منطقه ویژه اقتصادی و لجن مازاد تصفیه‌خانه شماره ۲ از جمله عوامل مؤثر در آلودگی این رودخانه بوده‌اند.

وی افزود: در سال‌های گذشته با انجام بازدیدهای نظارتی، صدور اخطارهای رفع آلودگی و پیگیری‌های قضایی، اقدامات متعددی برای کنترل این منابع انجام شده که بخشی از آن‌ها به اصلاح شبکه‌های جمع‌آوری فاضلاب و بهبود مدیریت پساب منجر شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس با اشاره به اصلاح شبکه فاضلاب برخی سکونتگاه‌ها و مجموعه فرودگاه شهید دستغیب گفت: فاضلاب این مجموعه به شبکه شهری متصل شده و در پایگاه هوایی شهید دوران نیز با تعویض لوله‌های فرسوده و اصلاح شبکه، مشکل ورود فاضلاب به کانال‌های زهکش برطرف شده است.

تاج‌گردون درباره واحدهای نشاسته‌سازی مهدی‌آباد نیز بیان کرد: در پی اخطارهای زیست‌محیطی و پیگیری‌های انجام‌شده، این واحدها اقداماتی از جمله کاهش مصرف آب، بهینه‌سازی فرایندها و ارتقای سامانه‌های تصفیه را در دستور کار قرار داده‌اند و انتقال آن‌ها به خارج از شهر نیز در حال پیگیری است.

وی با اشاره به وضعیت شهرک صنعتی بزرگ شیراز ادامه داد: عملکرد تصفیه‌خانه این شهرک در بررسی‌ها رضایت‌بخش نبوده و پرونده قضایی آن پس از طرح شکایت در مرحله صدور رأی قرار دارد. همچنین سه مدول تصفیه فاضلاب در این شهرک ایجاد شده که دو مدول در حال بهره‌برداری است و بهره‌برداری کامل از مدول سوم تا پایان سال جاری پیش‌بینی شده است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس اضافه کرد: منطقه ویژه اقتصادی شیراز نیز پس از پیگیری‌های قانونی، تصفیه‌خانه احداث کرده و این مجموعه اکنون در حال بهره‌برداری است.

تاج‌گردون درباره لجن مازاد تصفیه‌خانه شماره ۲ شیراز گفت: در حال حاضر حدود ۱۰۰ هزار مترمکعب فاضلاب در شبانه‌روز در این تصفیه‌خانه تصفیه می‌شود؛ در حالی که پیش از این همین میزان فاضلاب به‌صورت مستقیم به رودخانه هدایت می‌شد.

وی همچنین با اشاره به طرح بهسازی رودخانه در محدوده پل فسا گفت: احداث کانال روباز بتنی به طول ۴۰۰ متر، لایروبی و اصلاح شیب مسیر با همکاری شهرداری شیراز و شرکت آب منطقه‌ای فارس در دستور کار قرار گرفته تا ضمن بهبود جریان آب، ماندابی شدن و انتشار بوی نامطبوع کاهش یابد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست فارس در پایان تأکید کرد: بهسازی عمرانی به‌تنهایی برای رفع آلودگی رودخانه چنارراهدار کافی نیست و کنترل پایدار منابع آلاینده به تکمیل زیرساخت‌های تصفیه فاضلاب، پایش مستمر و همکاری همه دستگاه‌های مسئول نیاز دارد؛ موضوعی که در حفاظت از سلامت محیط زیست منطقه و کاهش فشار آلودگی بر تالاب مهارلو اهمیت دارد.

