مهشاد امیری در گفتگو با خبرنگار مهر در رابطه با حضورش در جمع طلایی‌پوشان اظهار کرد: از سن ۱۵ سالگی در لیگ برتر بازی می‌کردم؛ سپاهان از بچگی تیم محبوب من بود؛ ۵ سال است در سپاهان بازی می‌کنم که ۲ سال در فوتبال و ۳سال در فوتسال بوده است.

وی افزود: شرایط خوبی داریم؛ تیم جوان است و تمرینات منظمی را پشت سر می‌گذاریم؛ هر روز در حال بهتر شدن هستیم و برای کسب ۳ امتیاز بازی بعدی آماده می‌شویم.

امیری تصریح کرد: هدف ما صعود به مرحله بعد است؛

اصفهان ۲ تیم لیگ برتری دارد و همچنین بازیکنان با استعداد و جوان خوبی دارد که شرایط دعوت به تیم ملی را دارند.

بازیکن تیم فوتسال زنان سپاهان گفت: شرایط این رشته در اصفهان نسبت به گذشته بهتر شده است و سپاهان از بهترین تیم‌های حامی ورزش زنان است؛ حمایت این باشگاه محسوس است اما در ورزش زنان هنوز خیلی جای پیشرفت داریم.

حمایت خانواده از مسیر ورزشی‌ام بزرگ‌ترین دلگرمی است

وی با بیان این که هدف ورزشی‌اش ساختن نسخه‌ای قوی‌تر سالم‌تر و باانگیزه‌تر از خودش است، خاطرنشان کرد: می خواهم ورزش بخشی از سبک زندگی‌ام باشد، به اهدافم برسم، محدودیت‌هایم را پشت سر بگذارم و هر روز پیشرفت خودم را ببینم.

امیری ادامه داد: دوست دارم روزی به جایی برسم که به مسیر طی‌شده‌ام افتخار کنم و از اینکه برای خودم وقت گذاشته‌ام خوشحال باشم.

بازیکن سپاهان حمایت خانواده از مسیر ورزشی‌اش را یکی از بزرگ‌ترین انگیزه‌ها و دلگرمی‌ها عنوان کرد و افزود: اینکه خانواده‌ام به علاقه و هدفم احترام می‌گذارند، تشویقم می‌کنند و در روزهای سخت کنارم هستند، باعث می‌شود با انرژی بیشتری به مسیرم ادامه بدم.

وی در پایان گفت: حمایت خانواده به من یادآوری می‌کند که در این راه تنها نیستم و می‌توانم با تلاش، پشتکار و انگیزه به ورزشم ادامه دهم؛ خانواده پشتوانه‌ای قوی برای دختران ورزشکاران است.