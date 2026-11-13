سعید سبحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای تنظیم بازار و با همکاری اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت خراسان شمالی، تاکنون ۸ هزار لیتر روغن با نرخ مصوب بین مالکان و رانندگان ناوگان حمل‌ونقل عمومی کالا و مسافر برون‌شهری توزیع شده است.

وی با اشاره به جزئیات این طرح افزود: از مجموع روغن توزیع‌شده، هزار و ۲۰۰ لیتر در پایانه عمومی مسافری مرکز خراسان شمالی بین مالکان و رانندگان شهرستان‌ها، ۲ هزار و ۸۰۰ لیتر بین ناوگان حمل فرآورده‌های سوختی و ۴ هزار لیتر نیز بین مالکان و رانندگان ناوگان کارخانه سیمان توزیع شد.

معاون حمل‌ونقل اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان شمالی با تأکید بر تداوم این روند تصریح کرد: توزیع روغن با نرخ مصوب در سایر مراکز عمده حمل‌ونقل کالای خراسان شمالی نیز ادامه خواهد داشت.

به گفته سبحانی، این اقدام با هدف حمایت از فعالان بخش حمل‌ونقل عمومی، تأمین اقلام مورد نیاز ناوگان و کمک به تنظیم بازار انجام شده است.