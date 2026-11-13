به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه سی‌ان‌بی‌سی، وزیر خزانه داری آمریکا که به اتخاذ مواضع خصمانه علیه مردم ایران شهرت دارد، در سخنانی مدعی شد: به ایرانی‌ها پیشنهاد توافق داده شد و احتمالا آنها می توانستند قبل از انتخابات به توافق بهتری دست یابند.

بر اساس این گزارش، «اسکات بسنت» در ادامه افزود: اکنون رئیس جمهور ترامپ فکر نمی‌کند که ما به توافق با ایران نیاز داریم و به اعمال فشار بر این کشور ادامه می‌دهیم.

وزیر خزانه‌داری آمریکا در اظهاراتی که به‌دور از حس انسان دوستی است، ادعا کرد: زمستانی طولانی و سرد برای ایرانی‌ها در پیش خواهد بود.

اسکات بسنت همچنین با تکرار ادعاهای بی اساس و خلاف واقع رئیس خود افزود که ایران در نهایت خواهان توافق خواهد بود.

وی همچنین اذعان کرد که به دلیل تهدیدات امنیتی محل سکونت خود را تغییر داده و به یک پایگاه نظامی منتقل شده است.

وزیر خزانه‌داری آمریکا که از ترس خانه خود را ترک کرده و به پایگاه نظامی منتقل شده، ادعا کرد که از تهدیدات ایران مرعوب نخواهد شد.