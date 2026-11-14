خبرگزاری مهر؛ گروه استان‌ها: نان، قوت غالب بسیاری از خانوارها و یکی از اصلی‌ترین اقلام سبد معیشت مردم است؛ محصولی که کیفیت آن از مزرعه و کارخانه آرد آغاز می‌شود و در نهایت، مهارت نانوا، شرایط آماده‌سازی خمیر و شیوه پخت، کیفیت آن را بر سر سفره مردم مشخص می‌کند.

با این حال، گلایه شهروندان در برخی مناطق مازندران از کیفیت آرد، سوختگی نان و نامطلوب بودن محصول نهایی، در کنار دغدغه نانوایان درباره دشواری‌های تولید و برنامه مسئولان برای تأمین تجهیزات پشتیبان، نشان می‌دهد که حوزه نان در استان با مسائل متعددی روبه‌روست.

از نوشهر، کردیچال و مرزن‌آباد خبرهایی از نارضایتی مصرف‌کنندگان به گوش می‌رسد و در سوی دیگر، نانوایان از حساسیت و دشواری فرآیند تولید، کیفیت مواد اولیه و شرایط کاری خود سخن می‌گویند.

مسئولان نیز از تجهیز نانوایی‌ها به موتور برق، توسعه واحدهای دوگانه‌سوز، تأمین آرد و ساماندهی شبکه توزیع خبر می‌دهند؛ اقداماتی که باید در نهایت به بهبود کیفیت نان و اطمینان خاطر مردم از دسترسی مستمر به این محصول منجر شود.

مردم؛ گلایه از کیفیت آرد و نان

شماری از شهروندان نوشهری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از کیفیت نامطلوب نان در برخی واحدهای خبازی گلایه کردند و کیفیت آرد مصرفی و شیوه پخت را از عوامل مؤثر بر نارضایتی خود دانستند.

به گفته این شهروندان، عرضه نان‌های سوخته و محصولاتی که از کیفیت مورد انتظار برخوردار نیستند، موجب شده است موضوع نظارت بر عملکرد نانوایی‌ها و بررسی کیفیت آرد مصرفی با حساسیت بیشتری دنبال شود.

این گلایه‌ها تنها به نوشهر محدود نیست و گزارش‌هایی از نارضایتی شهروندان در مناطق کردیچال و مرزن‌آباد نیز مطرح شده است. برخی مصرف‌کنندگان در این مناطق نیز از کیفیت نان عرضه‌شده انتقاد دارند و خواستار رسیدگی به وضعیت واحدهای خبازی و نظارت دقیق‌تر بر فرآیند تولید هستند.

آنچه در اظهارات مردم مشترک است، انتظار برای دریافت نانی با کیفیت مناسب و متناسب با هزینه‌ای است که پرداخت می‌کنند. از نگاه مصرف‌کنندگان، نان محصولی نیست که بتوان از کیفیت آن چشم‌پوشی کرد؛ چراکه بخش مهمی از نیاز غذایی روزانه خانوارها را تأمین می‌کند و هرگونه افت کیفیت آن مستقیماً در زندگی روزمره مردم اثر می‌گذارد.

نانوایان؛ کیفیت نان از خمیرگیری آغاز می‌شود

یکی از نانوایان مازندران در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به عوامل مؤثر بر کیفیت نان گفت: سلیقه مشتریان یکسان نیست و هر فرد ممکن است نوع خاصی از نان را بپسندد، اما در کنار ذائقه مصرف‌کننده، کیفیت مواد اولیه، میزان سبوس آرد، نوع خمیرمایه و مهارت فردی که خمیر را آماده می‌کند، در کیفیت محصول نهایی نقش مهمی دارد.

محمد باقری این نانوا با تشریح مراحل آماده‌سازی خمیر توضیح داد که خمیرگیری حدود نیم ساعت زمان می‌برد و این مرحله از حساسیت بالایی برخوردار است؛ چراکه کیفیت خمیر و نحوه آماده‌سازی آن بر نتیجه نهایی پخت تأثیر می‌گذارد.

به گفته وی، مهارت خمیرگیر و شناخت درست از شرایط آماده‌سازی خمیر از جمله عواملی است که نمی‌توان در ارزیابی کیفیت نان نادیده گرفت.

وی همچنین با اشاره به شرایط کاری نانوایان اظهار کرد که فعالیت نانوایی از حدود ساعت ۲:۳۰ بامداد آغاز می‌شود و نانوایان از ساعات بسیار ابتدایی روز، کار آماده‌سازی و پخت را شروع می‌کنند. این شرایط کاری در کنار ضرورت حفظ کیفیت محصول و پاسخ‌گویی به سلیقه‌های مختلف مشتریان، حساسیت شغل نانوایی را نشان می‌دهد.

از نگاه این نانوا، کیفیت نان را نمی‌توان تنها به یک عامل نسبت داد؛ آرد، خمیرمایه، شیوه آماده‌سازی خمیر، مهارت نیروی انسانی و شرایط پخت، همگی در کیفیت محصول نهایی نقش دارند. بنابراین برای ارتقای کیفیت نان باید همه این مراحل در کنار یکدیگر مورد توجه قرار گیرند.

فرمانداران؛ تجهیز نانوایی‌ها برای روزهای اضطراری

فرماندار نوشهر موضوع آمادگی واحدهای خبازی برای فعالیت در شرایط اضطراری را مورد توجه قرار داد.

شاهرخ جهانشاهی در گفت وگو با خبرنگار مهر افزود: نزدیک به ۹۰ درصد نانوایی‌های نوشهر به تجهیزات پشتیبان مجهز شده‌اند؛ اقدامی که با هدف جلوگیری از توقف فعالیت نانوایی‌ها در زمان قطعی برق دنبال شده است.

تجهیز نانوایی‌ها به امکاناتی مانند موتور برق می‌تواند از اختلال در روند پخت نان جلوگیری کند؛ به‌ویژه در شرایطی که استمرار فعالیت واحدهای خبازی برای تأمین نیاز شهروندان و مسافران اهمیت دارد.

با این حال، برخورداری از تجهیزات به‌تنهایی کافی نیست و آمادگی واقعی نانوایی‌ها به نحوه نگهداری، امکان استفاده از دستگاه‌ها و تأمین سوخت مورد نیاز نیز وابسته است.

مسلم قبادیان، فرماندار رامسر، نیز با تشریح وضعیت نانوایی‌های این شهرستان، از فعالیت ۱۰۸ واحد خبازی خبر داد و گفت: تاکنون ۵۰ نانوایی از تسهیلات مربوط به تأمین موتور برق بهره‌مند شده‌اند و این حمایت‌ها با هدف افزایش آمادگی واحدهای خبازی برای استمرار فعالیت در شرایط قطعی برق انجام شده است.

وی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت دوگانه‌سوز بودن نانوایی‌های رامسر اظهار کرد: در حال حاضر حدود ۳۰ درصد واحدهای خبازی شهرستان از قابلیت دوگانه‌سوز برخوردارند و برنامه‌ریزی برای افزایش این میزان در دستور کار قرار دارد. هدف‌گذاری انجام‌شده، رساندن سهم نانوایی‌های برخوردار از این امکان به بیش از ۸۰ درصد است تا در صورت بروز اختلال در تأمین انرژی، روند پخت و عرضه نان با وقفه جدی مواجه نشود.

به گفته فرماندار رامسر، برخورداری نانوایی‌ها از تجهیزات پشتیبان و امکان استفاده از سوخت جایگزین، نقش مهمی در استمرار فعالیت واحدهای خبازی دارد. با توجه به فعالیت ۱۰۸ نانوایی در این شهرستان، توسعه این امکانات نیازمند تداوم حمایت‌ها و فراهم کردن شرایط لازم برای تجهیز واحدهایی است که هنوز از این ظرفیت برخوردار نشده‌اند.

کیفیت آرد و پشتیبانی از نانوایی‌ها

سید محمد جعفری، مدیرکل غله و خدمات بازرگانی مازندران در گفت وگو با خبرنگار مهر موضوع تأمین موتور برق و پشتیبانی از نانوایی‌ها را مهم دانست و گفت: تأمین این تجهیزات در شرایطی اهمیت دارد که قطعی برق می‌تواند فعالیت واحدهای خبازی را مختل کند و دسترسی مردم به نان را با مشکل روبه‌رو سازد. همکاری برای تأمین امکانات پشتیبان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند به استمرار فعالیت نانوایی‌ها در شرایط اضطراری کمک کند.

وی افزود: در کنار موضوع کیفیت آرد و تجهیزات نانوایی‌ها، ساماندهی توزیع آرد در مناطق روستایی نیز از مسائل مهم حوزه نان در مازندران است. پراکندگی روستاها، تفاوت میزان دسترسی به واحدهای خبازی و ضرورت تأمین منظم آرد، برنامه‌ریزی دقیق برای توزیع و نظارت بر مصرف سهمیه‌ها را ضروری می‌کند.

وی ادامه داد: ساماندهی شبکه توزیع آرد روستایی و توجه به ظرفیت مجتمع‌های تولید نان می‌تواند در مدیریت بهتر منابع و بهبود دسترسی مردم به نان مؤثر باشد. این موضوع به‌ویژه در مناطقی که دسترسی به نانوایی محدودتر است، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و می‌تواند بخشی از مشکلات تأمین نان در روستاها را کاهش دهد.

نان؛ مسئله‌ای فراتر از تأمین آرد و تجهیز نانوایی‌ها

در ماجرای نان مازندران، سه گروه با دغدغه‌هایی متفاوت اما مرتبط روبه‌رو هستند؛ مردم کیفیت مطلوب می‌خواهند، نانوایان با دشواری‌های تولید و شرایط کاری مواجه‌اند و مسئولان نیز باید هم‌زمان تأمین پایدار آرد، نظارت بر کیفیت و پشتیبانی از واحدهای خبازی را مدیریت کنند.

تجهیز نانوایی‌ها به موتور برق و توسعه واحدهای دوگانه‌سوز برای استمرار تولید در شرایط اضطراری ضروری است، اما این اقدامات به‌تنهایی پاسخگوی همه مطالبات نیست. همان‌قدر که توقف فعالیت نانوایی در زمان قطعی برق می‌تواند مشکل‌ساز باشد، عرضه نان بی‌کیفیت نیز اعتماد مردم را نسبت به شبکه تولید و توزیع این محصول کاهش می‌دهد.

اکنون ضرورت دارد صدای هر سه ضلع این زنجیره شنیده شود؛ گلایه مردم درباره کیفیت آرد و نان، دغدغه نانوایان درباره شرایط تولید و مسئولیت دستگاه‌های متولی در تأمین و نظارت. حل مسئله نان زمانی امکان‌پذیر است که هیچ‌یک از این حلقه‌ها نادیده گرفته نشود و نتیجه اقدامات انجام‌شده نه فقط در آمار تجهیزات و برنامه‌های اعلامی، بلکه در کیفیت محصولی دیده شود که هر روز به سفره مردم می‌رسد.