به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان جهاد کشاورزی استان یزد، علیرضا فلاحتی در دیدار فرمانده یگان حفاظت اراضی کشاورزی استان یزد و کارشناسان امور اراضی با امام جمعه، فرماندار و رئیس حوزه قضایی مروست، بر ضرورت تقویت همکاری دستگاه‌های مسئول برای صیانت از اراضی زراعی و باغی تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش اراضی کشاورزی در تولید و تأمین امنیت غذایی اظهار کرد: حفاظت از این سرمایه ارزشمند، نیازمند همکاری مستمر دستگاه‌های اجرایی، قضایی و خدمات‌رسان است و با هرگونه ساخت‌وساز غیرمجاز باید مطابق قانون برخورد شود.

فلاحتی با اشاره به ضرورت حمایت دستگاه قضایی از اجرای قوانین حفظ کاربری اراضی کشاورزی افزود: در این دیدار بر تسریع رسیدگی به تخلفات و اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تأکید شد.

وی همچنین هماهنگی با ادارات خدمات‌رسان را از راهکارهای پیشگیری از تخلفات دانست و گفت: همکاری ادارات برق، گاز و آب برای جلوگیری از ارائه خدمات به ساخت‌وسازهای غیرمجاز در اراضی کشاورزی، بدون دریافت مجوزهای قانونی از جهاد کشاورزی، ضروری است.

مدیر جهاد کشاورزی مروست با تأکید بر نقش فرهنگ‌سازی در کاهش تخلفات، آگاهی‌بخشی به کشاورزان و دامداران و تشویق آنان به دریافت مجوزهای قانونی پیش از احداث بنا و تأسیسات در اراضی زراعی و باغی را ضروری دانست.

وی در پایان مشارکت مردم و هماهنگی دستگاه‌های مسئول را در صیانت از اراضی کشاورزی مؤثر دانست و بر تداوم پیگیری اجرای قوانین و پیشگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز تأکید کرد.