به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم سوگواری و عزاداری شام غریبان شهادت حضرت فاطمۀ زهرا سلام‌الله‌علیها، امشب (جمعه ۲۲ آبان ۱۴۰۵) پس از اقامۀ نماز مغرب و عشاء با حضور اقشار مختلف مردم و خانواده‌های معزّز شهدا در جوار محل عروج ملکوتی آقای شهید ایران برگزار شد.

در ابتدای این مراسم که از سوی حضرت آیت‌الله سیّدمجتبی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اقامه می‌شود، آقای جواد حیدری ضمن توسل به ساحت مقدس حضرت ولی ‌عصر عجل‌الله‌تعالی‌فرجه‌الشریف، در رثای مادر سادات سلام‌الله‌علیها نوحه‌سرایی کرد و سپس حجت‌الاسلام والمسلمین سید باقر طباطبائی‌نژاد در سخنانی با استناد به آیات قرآن کریم، به بررسی سه عاملِ «ضعف انگیزه و اراده»، «اختلاف و درگیری»، و «دنیاطلبی» به عنوان عوامل اصلی شکست مسلمانان در جنگ اُحُد پرداخت و گفت: باید مراقب بود؛ زیرا این سه عامل در هر زمانی می‌تواند ریشۀ شکست در جبهۀ حق را به وجود آورد؛ اما ملت ایران و جبهۀ مقاومت با ایستادگی، عزم و ارادۀ مستحکم و انسجام اجتماعی خود شکست بزرگی را به آمریکا چشاند.

همچنین در این مراسم آقای محمود کریمی به ذکر مصائب حضرت صدیقه سلام‌الله‌علیها، گرامیداشت یاد رهبر عظیم‌الشأن انقلاب و نوحه‌خوانی پرداخت.

آخرین شب مراسم عزاداری ایام فاطمیه، فردا شنبه ۲۳ آبان در زینبیه برگزار خواهد شد.