به گزارش خبرگزاری مهر، مطالب منتشرشده در فضای مجازی درباره ادعای دیدار آیت‌الله نورمفیدی با امام زمان(عج) و همچنین انتساب سخنانی درباره موتورسواری زنان به وی، کذب و فاقد اعتبار اعلام شد.

در این توضیحات تأکید شده است که نسبت دادن سخنان جعلی به افراد و انتشار مطالب خلاف واقع، اقدامی مغایر با اصول اخلاقی و آموزه‌های صریح قرآن کریم است.

همچنین با اشاره به مسئولیت افراد در برابر انتشار اخبار و اطلاعات در فضای مجازی، بر ضرورت بررسی صحت مطالب پیش از بازنشر آن‌ها تأکید شده است.

در همین راستا، به آیه ۶ سوره حجرات با مضمون «اگر فردی فاسق خبری برای شما آورد، درباره آن تحقیق کنید» استناد شده و از کاربران خواسته شده است پیش از انتشار مطالب منتسب به اشخاص، از صحت و اعتبار آن‌ها اطمینان حاصل کنند؛ چراکه بازنشر اخبار نادرست نیز مسئولیت اخلاقی و دینی به همراه دارد.