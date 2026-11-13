به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی جمعه شب در مراسم شام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س) ، هیئت آل‌یاسین در مسجد پیامبر اعظم(ص) گناوه، با اشاره به ابعاد مختلف زندگی و سیره حضرت زهرا(س) اظهار کرد: در میان موضوعات متعدد مربوط به زندگی این بانوی بزرگ اسلام، وصیت‌نامه سیاسی و الهی ایشان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است و می‌تواند ابعاد مهمی از مظلومیت و مواضع اعتقادی آن حضرت را برای ما روشن کند.

امام جمعه گناوه با بیان اینکه از حضرت زهرا(س) دو نوع وصیت مکتوب و شفاهی نقل شده است، افزود: بخشی از وصایای آن حضرت در منابع تاریخی شیعه و اهل سنت روایت شده و بررسی آنها برای شناخت جایگاه و اندیشه سیاسی دختر پیامبر اسلام(ص) اهمیت دارد.

وصیت کردن؛ راهکاری برای جلوگیری از اختلافات خانوادگی

حجت الاسلام رکنی حسینی به اهمیت وصیت در آموزه‌های اسلامی پرداخت و گفت: وصیت کردن از مستحبات مورد تأکید دین اسلام است، اما متأسفانه برخی افراد از نوشتن وصیت‌نامه هراس دارند و تصور می‌کنند با نوشتن آن، مرگ خود را نزدیک می‌کنند.

وی افزود: در حالی که وصیت‌نامه می‌تواند از بسیاری اختلافات میان ورثه پس از فوت افراد جلوگیری کند و مانع بسیاری از اختلافات و کشیده شدن مسائل خانوادگی به دادگاه شود.

فدک؛ مسئله‌ای فراتر از یک موضوع اقتصادی

حجت الاسلام رکنی حسینی در ادامه با اشاره به ماجرای فدک و جایگاه آن در تاریخ اسلام گفت: فدک تنها یک باغ و مسئله اقتصادی نبود، بلکه به یکی از موضوعات مهم در دفاع از حق و جایگاه اهل‌بیت پیامبر(ص) تبدیل شد.

وی با اشاره به خطبه تاریخی حضرت زهرا(س) در مسجد پیامبر(ص) افزود: خطبه فدکیه از نظر فصاحت، بلاغت و عمق معارف دینی، یکی از خطبه‌های برجسته تاریخ اسلام است و شایسته است فرزندان و پیروان مکتب اهل‌بیت(ع) با این میراث ارزشمند بیشتر آشنا شوند.

امام جمعه گناوه با اشاره به توصیه عالمان دینی به حفظ و مطالعه خطبه فدکیه تصریح کرد: حضرت زهرا(س) در این خطبه با استدلال‌های قرآنی و تاریخی از حق خود و جایگاه امیرالمؤمنین علی(ع) دفاع کردند.

وی با اشاره به سخنان امیرالمؤمنین(ع) در نامه ۴۵ نهج‌البلاغه درباره فدک اظهار کرد: امیرالمؤمنین(ع) در این نامه به موضوع فدک اشاره می‌کند و از حوادثی سخن می‌گوید که بر این ملک گذشت.

حجت الاسلام رکنی حسینی ادامه داد: فدک در اختیار حضرت زهرا(س) قرار داشت و آن حضرت برای دفاع از حق خود و تبیین حقیقت، در برابر آنچه رخ داده بود سکوت نکردند .

استدلال قرآنی در برابر انکار ارث پیامبران

امام جمعه گناوه در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ارث پیامبران اشاره کرد و گفت: در برخی نقل‌ها ادعا شده است که پیامبران از خود ارث باقی نمی‌گذارند، در حالی که قرآن کریم درباره ارث بردن حضرت سلیمان از حضرت داوود(ع) سخن گفته است.

وی افزود: آشنایی با آیات قرآن و بررسی مستندات تاریخی، برای شناخت دقیق این مباحث و پاسخ به شبهات اهمیت فراوانی دارد.

وصیت حضرت زهرا(س) برای ازدواج امیرالمؤمنین(ع) با امامه

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به بخش دیگری از وصایای حضرت زهرا(س) اظهار کرد: آن حضرت به امیرالمؤمنین علی(ع) سفارش کردند که پس از شهادت ایشان با امامه، دختر خواهر حضرت زهرا(س)، ازدواج کند.

وی افزود: حضرت زهرا(س) با توجه به خردسال بودن فرزندانشان، امامه را برای مراقبت و رسیدگی به آنان شایسته می‌دانستند و این سفارش نشان‌دهنده توجه مادرانه آن حضرت به آینده و سرنوشت فرزندانشان بود.

امام جمعه گناوه با اشاره به برخی برداشت‌های نادرست اجتماعی درباره ازدواج مجدد پس از فوت همسر گفت: نباید برخی باورهای نادرست فرهنگی را به نام دین و وفاداری مطرح کنیم؛ آموزه‌های اسلامی برای زندگی انسان‌ها راهکارهای منطقی و روشنی دارد و نباید سلیقه‌های شخصی را جایگزین تعالیم قرآن و اهل‌بیت(ع) کرد.

تلاوت قرآن در کنار مزار؛ وصیت دیگر حضرت زهرا(س)

وی در ادامه به یکی دیگر از وصایای حضرت زهرا(س) خطاب به امیرالمؤمنین(ع) اشاره کرد و گفت: آن حضرت سفارش کردند پس از دفن پیکر مطهرشان، امیرالمؤمنین(ع) در کنار مزار ایشان بنشیند و قرآن تلاوت کند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به مضمون این وصیت افزود: حضرت زهرا(س) بر انس با قرآن و حضور در کنار مزار تأکید داشتند و این سفارش، بیانگر پیوند عمیق آن حضرت با کلام الهی است.

دفن شبانه؛ اعتراض تاریخی حضرت زهرا(س) به ظلم

امام جمعه گناوه مهم‌ترین بخش وصیت سیاسی الهی حضرت زهرا(س) را سفارش آن حضرت درباره چگونگی تشییع و تدفین پیکر مطهرشان دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) وصیت کردند افرادی که در حق ایشان ظلم کرده بودند، در مراسم تشییع و نماز بر پیکرشان حضور نداشته باشند.

وی افزود: آن حضرت نمی‌خواستند کسانی که به ایشان ستم روا داشته بودند، با حضور در مراسم نماز و تشییع پیکرشان، برای خود مشروعیت اجتماعی و دینی ایجاد کنند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با بیان اینکه حضرت زهرا(س) بر دفن شبانه تأکید داشتند، تصریح کرد: پیکر مطهر دختر پیامبر اسلام(ص) شبانه و با حضور شمار محدودی از نزدیکان به خاک سپرده شد و محل قبر آن حضرت نیز همچنان ناشناخته باقی مانده است.

وی این اقدام را دارای پیامی تاریخی و سیاسی دانست و گفت: دفن شبانه حضرت زهرا(س) و مخفی ماندن مزار ایشان، نشانه‌ای از اعتراض آن حضرت به حوادث پس از رحلت پیامبر اکرم(ص) است.

غربت دختر پیامبر(ص) پس از رحلت رسول خدا(ص)

امام جمعه گناوه در ادامه با اشاره به ماجرای اذان گفتن بلال به درخواست حضرت زهرا(س) بیان کرد: پس از رحلت پیامبر اکرم(ص)، حضرت زهرا(س) دلتنگ شنیدن اذان بلال و یادآوری نام پیامبر(ص) شدند و از امیرالمؤمنین(ع) خواستند بلال اذان بگوید.

وی ادامه داد: بلال که پس از رحلت پیامبر(ص) عهد کرده بود دیگر اذان نگوید، به احترام درخواست حضرت زهرا(س) اذان گفت؛ اما هنگامی که به نام مبارک پیامبر(ص) رسید، شدت اندوه حضرت به حدی بود که دیگر تحمل نکردند و از هوش رفتند.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به غربت و مظلومیت حضرت زهرا(س) پس از رحلت پیامبر(ص) اظهار کرد: باید از خود بپرسیم بر سر دختر پیامبر و امانتی که رسول خدا(ص) به امیرالمؤمنین(ع) سپرده بود، چه آمد که پیکر مطهر ایشان باید در غربت و در نیمه‌های شب و مظلومانه به خاک سپرده شود.

قرائت قرآن کریم، ذکر مصیبت و روضه‌خوانی، مداحی و قرائت زیارت آل‌یاسین از دیگر بخش های این آئین معنوی بود که با حضور عزاداران فاطمی و ارادتمندان اهل‌بیت(ع) برگزار شد.