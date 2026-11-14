به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابراهیم اختردانش شامگاه جمعه در مراسم ایام فاطمیه در مسجد رودبنه، با بیان اینکه خانه‌داری تنها به معنای اداره امور منزل نیست، اظهار کرد: مادری که گهواره فرزندش را تکان می‌دهد، در حقیقت در حال تربیت انسانی است که می‌تواند دنیا را متحول کند و مادران با تربیت فرزندانی همچون شهید سلیمانی و دیگر شهدای والامقام، نقش مهمی در تحولات جامعه ایفا می‌کنند.

کارشناس مذهبی با اشاره به سخنی از امام خمینی(ره) درباره تربیت نیروهای انقلابی افزود: امام راحل در پاسخ به پرسشی درباره محل حضور سربازان خود فرموده بودند؛« سربازان من در گهواره‌ها خوابیده‌اند » بسیاری از شهدایی که امروز تصاویرشان پیش روی ما قرار دارد، همان کودکانی بودند که در سال‌های ۱۳۴۱ و ۱۳۴۲ در گهواره بودند و بعدها در مسیر انقلاب و دفاع از ارزش‌های آن نقش‌آفرینی کردند.

مسئولیت‌ پذیری و خودسازی در تربیت نسل صالح نقش دارد

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به ضرورت معرفت، بصیرت و شناخت صحیح وظایف فردی و اجتماعی، اظهار کرد: هر انسانی متناسب با مسئولیتی که بر عهده دارد، می‌تواند معلم دیگران باشد و حتی یک کاسب، فروشنده یا پزشک نیز می‌تواند با رفتار و گفتار خود درس خداشناسی و بندگی به مردم بدهد؛ چراکه پزشک وظیفه تشخیص بیماری و ارائه نسخه را بر عهده دارد، اما شفا به دست خداوند است.

وی با بیان اینکه قرآن کریم نسخه شفابخش زندگی انسان‌هاست، افزود: مشکل بسیاری از خانواده‌ها این است که قرآن را در خانه دارند، اما از آموزه‌های آن در زندگی استفاده نمی‌کنند و تنها برای مراسم‌هایی مانند سفر، ازدواج یا ورود به خانه جدید به آن مراجعه می‌کنند؛ درحالی که همان‌گونه که قرار دادن نسخه پزشک روی طاقچه موجب درمان بیماری نمی‌شود، صرف نگهداری قرآن در خانه نیز گرهی از مشکلات زندگی باز نمی‌کند و انسان باید قرآن را بخواند، مفاهیم آن را بفهمد و به آموزه‌هایش عمل کند.

کارشناس مذهبی با اشاره به مسئولیت پدران در تأمین روزی حلال و تربیت صحیح فرزندان، تصریح کرد: لقمه حرام نمی‌تواند فرزندی همچون حضرت علی‌اکبر(ع) تربیت کند و والدین باید نسبت به درآمد و لقمه‌ای که بر سر سفره خانواده می‌آورند، حساس باشند؛ زیرا تربیت فرزند صالح از سلامت اقتصادی و اخلاقی خانواده آغاز می‌شود.

وی با نقل حکایتی درباره جوانی که به دلیل اعتراض به درآمدهای حرام پدرش، سفره خود را جدا کرده و برای تأمین معاش به دست‌فروشی روی آورده بود، تأکید کرد که لقمه حرام در سرنوشت و تربیت فرزندان تأثیرگذار است.

حجت‌الاسلام اختردانش با اشاره به اهمیت تربیت اخلاقی فرزندان و آثار ماندگار آن، گفت: بر اساس روایات، بهترین میراثی که پدر می‌تواند برای فرزند خود باقی بگذارد، ادب و تربیت صحیح است و این میراث از ثروت و دارایی ارزشمندتر خواهد بود؛ چراکه فرزندی که درست و شایسته زندگی می‌کند، با رفتار خود موجب خیر و آمرزش والدینش می‌شود و هرکس زندگی او را می‌بیند، برای پدر و مادرش طلب رحمت می‌کند.

وی با تأکید بر اینکه ظرفیت انسان برای پذیرش مسئولیت‌های بزرگ قابل افزایش است، افزود: خداوند هیچ‌کس را بیش از توانایی‌اش مکلف نمی‌کند، اما انسان می‌تواند با عبادت، بندگی، کنترل نفس و پرهیز از گناه، ظرفیت وجودی خود را افزایش دهد و مسئولیت‌های سنگین‌تری را بر عهده بگیرد.

کارشناس مذهبی با اشاره به ضرورت اخلاص در عمل و خودسازی، به خاطره‌ای از شهید حاج رمضان در همراهی و حفاظت از شهید سیدحسن نصرالله در شرایط جنگی اشاره کرد و گفت: این شهید حتی زیر آتش حملات نیز دغدغه رشد معنوی داشت و درباره نماز و ذکر مناسب برای تقویت روحیه خود سؤال می‌کرد.

وی سیره حضرت فاطمه زهرا(س) را به‌عنوان الگویی برای مسئولیت پذیری و تکلیف محوری، دانست و اظهار کرد: حضرت زهرا(س) در هر مقطعی که دفاع از ولایت و انجام وظیفه اقتضا می‌کرد، وارد میدان می‌شدند و از روشنگری و یاری‌ طلبی گرفته تا دفاع از حریم ولایت، حمایت از امیرالمؤمنین علی(ع)، حضور در مسجد و نگارش وصیت‌نامه سیاسی برای روشن کردن حقایق، به مسئولیت خود عمل کردند.