به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدعلی حسینی جمعه شب در اجتماع بزرگ فاطمیون در مسجد امام محمدباقر (ع) شهر دیّر با تسلیت سالروز شهادت مظلومانه حضرت فاطمه زهرا سلام‌الله‌علیها، به تببین ابعاد شخصیتی آن حضرت پرداخت و با اشاره به کلام نورانی حضرت زهرا (س) اظهار کرد: مشکلات دنیوی، از دست دادن عزیزان یا فقر مالی، از آزمون‌های الهی است که انسان در طول زندگی با آن‌ها روبه‌رو می‌شود؛ چنان‌که در طول تاریخ انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و در جنگ اخیر نیز مردم مومن ما با تقدیم شهدایی همچون شهید مهدی بحرانی، از آزمون‌های سخت سربلند بیرون آمده‌اند.

امام جمعه دیّر با تأکید بر اینکه شهادت در راه خدا و فدا کردن جان در مسیر اسلام افتخار بزرگ ملت حسینی و فاطمی ماست، خاطرنشان کرد: مصیبت واقعی و جبران‌ناپذیر آن است که ارزش‌های دینی و اسلامی جامعه آسیب ببیند و هنجارشکنی‌ها جلوی چشم مؤمنان رخ دهد.

حسینی تاکید کرد: بی‌توجهی به ارزش‌ها و ترویج فرهنگ‌های بیگانه در برخی مراکز عمومی، مصیبت بزرگی است که جامعه اسلامی باید نسبت به آن هوشیار باشد.

وی با اشاره به سیره و زندگی مشترک حضرت زهرا (س) و امیرالمؤمنین (ع)، ایشان را بهترین الگو برای همسرداری دانست و گفت: حضرت زهرا (س) نه تنها مانع عبادت و مجاهدت همسرشان نشدند، بلکه بهترین یاری‌گر امام در مسیر اطاعت از خدا بودند.

امام جمعه دیّر با اشاره به سبک زندگی حضرت زهرا (س) و امام علی (ع) افزود: این سبک زندگی باید الگوی خانواده‌های امروز ما باشد.

وی با تأکید بر اینکه مسئله حجاب تنها یک بخش از پوشش است، به تبیین مفهوم وسیع عفاف و حیا پرداخت و گفت: عفاف ابعاد گوناگونی دارد؛ از جمله عفاف در کلام (پرهیز از فحاشی و بددهانی)، عفاف در نگاه، عفاف در کسب روزی حلال و عفاف در پوشش.

حسینی با اشاره به ضرورت رعایت حریم‌ها در محیط خانواده گفت: عفاف و پوشش مناسب تنها به حضور در اجتماع محدود نمی‌شود و اعضای خانواده نیز باید متناسب با شأن و جایگاه یکدیگر، حدود اخلاقی و اسلامی را رعایت کنند.

وی تأکید کرد: مردان نیز در برابر دختران خود و دیگر محارم، باید پوشش و رفتار متناسب داشته باشند و نباید نوع پوشش خصوصی میان زن و شوهر را در برابر فرزندان به کار ببرند.

امام جمعه دیّر بیان کرد: دشمنان تلاش می‌کنند با ترویج بی‌حیایی، ارزش‌های فاطمی و زینبی را از جامعه ما بگیرند، در حالی که حفظ حیا و عفت، ضامن پایداری و سلامت اخلاقی جامعه است.