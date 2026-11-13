دبیر برگزاری مسابقات قرآنی استان تحت عنوان جام حافظان قرآن کریم درگفتگو با خبرنگار مهر افزود:روستای سرمستان در این رویداد بزرگ خوش درخشید و همه دستگاه های شهرستان دیر در این رویداد همکاری کردند.

حجت الاسلام سعید دیده بان اظهار کرد:بیش از ۲۵۰ نفر از جوانان و نوجوانان که بیشتر دانش آموزان بودنددر رشته های یک ،سه ،و پنج و هفت جز به رقابت پرداختند و حضور جوانان و نوجوانان در این رویداد قرآنی بی نظیر بود .

دبیر برگزاری رویداد بزرگ قرآنی افزود :مسابفات قرآنی امید و روحیه معنوی دانش اموزان را تقویت میکند و باید فرهنگ قرآن و آموزش قران را دربین نسل جوان و نوجوان نهادینه کنیم.

حجت الاسلام دیده بان با اشاره به اینکه استان بوشهر نخستین پایتخت قرآنی ایران اسلامی به شمار میرود در همین روستای سرمستان که زادگاه شهیده سمنبر عالی پور است عالمان قرآنی زیادی از همین روستا بر خواسته اند .

دیده بان همچنین بیان کرد: در یازدهمین دوره مسابقات قرآنی استان بوشهر به میزبانی روستای سرمستان همه خیران قرآن دوست دست به کار شدند تا این رویداد بزرگ قرآنی در روستا که چندین ماه است برنامه ریزی،شده بود به نحو احسنت برگزار شود و این مسابقات بزرگترین رویداد در سطح استان به شمار میرود .

دبیر برگزاری رویداد بزرگ قرآنی در پایان از همکاری خیران و مسولان شهرستان که نقش مهمی در برگزاری این مراسم داشتند تقدیر کرد و افزود: خیران قرآنی ، فرماندار ،دهیاران ،شهردار،ائمه جمعه و جماعت دست به کار شدنذ تا این رویداد بزرگ قرآنی برای اولین بار در روستای سرمستان برگزارشود.