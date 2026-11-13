به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری «کلاش ریپورت»، اداره هوانوردی فدرال آمریکا (FAA) روز جمعه به دنبال آنچه «شرایط فوق‌العاده» و ملاحظات ایمنی خواند، دستور توقف سراسری پروازهای خروجی در فرودگاه‌های این کشور را صادر کرد و اعلام کرد: این محدودیت تا اطلاع ثانوی ادامه خواهد داشت.

بر اساس گزارش منتشرشده، مرکز فرماندهی سامانه کنترل ترافیک هوایی آمریکا ساعت ۱۵:۵۴ به وقت شرق این کشور، اطلاعیه شماره ۱۱۱ را با عنوان «توقف سراسری پروازها» صادر کرد.

در پیام رسمی اداره هوانوردی فدرال آمریکا که از ساعت ۱۵:۵۳ به وقت شرق آمریکا اجرایی شد و بازه زمانی آن تا ساعت ۲۳ همان روز اعلام شد، آمده است: «به دلیل شرایط فوق‌العاده و ملاحظات ایمنی، به اطلاع تمامی کسانی که از هواپیما استفاده می کنیم، می‌رسانیم که به دستور مرکز فرماندهی هوانوردی فدرال، تمامی فرودگاه‌ها مشمول توقف پرواز هستند. تمامی پروازهای خروجی باید تا اطلاع ثانوی متوقف بمانند. پروازهای ورودی بین‌المللی نیز به‌صورت موردی مدیریت خواهند شد.

این رسانه نوشت: دقایقی پیش از انتشار این اطلاعیه، آنا جیارتلی، خبرنگار امنیت داخلی روزنامه واشنگتن اگزمینر، تصاویری از اطلاعیه‌هایی منتشر کرده بود که از توقف سراسری پروازها در تمامی مراکز و به مقصدهای مختلف تا اطلاع ثانوی، به دلیل قطعی گسترده فرکانس‌های ارتباطی حکایت داشتند.

در یکی از اطلاعیه‌های اولیه نیز به وقوع اختلالات متناوب در فرکانس‌های ارتباطی چندین مرکز اشاره شده بود.

یک منبع ناشناس در اداره هوانوردی فدرال آمریکا که این اسناد را در اختیار جیارتلی قرار داده بود، وضعیت پیش‌آمده را «کاملاً بی‌سابقه» خواند.

براساس گزارش کلاش ریپورت، تا ساعت ۱۵:۵۹ به وقت شرق آمریکا، توقف سراسری پروازها هنوز در صفحه عمومی وضعیت سامانه حریم هوایی ملی اداره هوانوردی فدرال آمریکا درج نشده بود.

حساب رسمی اداره هوانوردی فدرال آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس و اتاق خبر این سازمان نیز تا آن زمان بیانیه جداگانه‌ای درباره این تصمیم منتشر نکرده بودند.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا توقف پروازهای خروجی در تمامی فرودگاه‌های کشورش را تأیید کرد



وزیر حمل‌ونقل آمریکا با تأیید توقف پروازهای خروجی در تمامی فرودگاه‌های کشورش آن را به دلیل بروز مشکل در سامانه‌های ارتباطی اعلام کرد.

وی اعلام کرد که برخاستن تمامی پروازها از فرودگاه‌های این کشور به دلیل بروز اختلال در ارتباطات متوقف شده است.

وزیر حمل و نقل آمریکا افزود که تکنسین‌های اداره هوانوردی فدرال آمریکا در حال بررسی این مشکل هستند و به‌محض در دسترس قرار گرفتن اطلاعات جدید، به‌روزرسانی‌های فوری ارائه خواهند کرد.

وزیر حمل‌ونقل آمریکا همچنین تأکید کرد که اختلال ارتباطی مذکور تمامی مراکز کنترل ترافیک هوایی در مسیرهای پروازی این کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

شبکه سی‌ان‌ان نیز به نقل از اداره هوانوردی فدرال آمریکا گزارش داد که توقف برخاستن تمامی پروازها ناشی از مشکلات ارتباطی بوده که چندین مرکز کنترل ترافیک هوایی را تحت تأثیر قرار داده است.

محو شدن اطلاعیه‌های کنترل ترافیک هوایی آمریکا



روزنامه نیویورک‌تایمز اعلام کرد که اطلاعیه‌های مرتبط با سامانه کنترل ترافیک هوایی از یکی از وب‌سایت‌های اداره هوانوردی فدرال آمریکا محو شدند.

چند کارشناس هوانوردی نیز به این روزنامه گفتند که هم‌زمان با تصمیم به توقف پروازهای خروجی در سراسر آمریکا، بیش از یک هزار فروند هواپیما در حال حاضر به سمت فرودگاه‌های آمریکا در حرکت هستند.

خبرگزاری بلومبرگ نیز به نقل از یک تارنمای تخصصی گزارش داد که چندین اختلال، فرکانس‌های ارتباطی مورد استفاده در کنترل ترافیک هوایی در آمریکا را تحت الشعاع قرار داده است.

تأخیر یا لغو حدود ۷ هزار پرواز در آمریکا در پی توقف سراسری پروازهای خروجی



هم‌زمان با ادامه توقف برخاستن پروازها در فرودگاه‌های آمریکا به دلیل اختلالات فنی و ارتباطی، گزارش‌ها از احتمال معطل ماندن هواپیماهای ورودی در آسمان و تأخیر یا لغو حدود ۷ هزار پرواز حکایت دارد.

شبکه فاکس‌نیوز به نقل از اداره هوانوردی فدرال آمریکا اعلام کرد که به دلیل اختلال در تجهیزات، ممکن است پروازهای ورودی ناچار شوند پیش از فرود در هر یک از فرودگاه‌های این کشور، مدتی در آسمان منتظر بمانند.

فاکس‌نیوز همچنین به نقل از وب‌سایت «فلایت‌اِویر» گزارش داد که به دنبال تصمیم به توقف پروازهای خروجی در آمریکا، حدود ۷ هزار پرواز با تأخیر یا لغو روبه رو شدند.

روزنامه نیویورک‌تایمز همچنین به نقل از شرکت هواپیمایی یونایتد ایرلاینز اعلام کرد که پروازهایی که هم‌اکنون در آسمان هستند، مسیر خود را ادامه خواهند داد، اما تا زمانی که دستور توقف پروازها برقرار باشد، پروازهای جدید از زمین بلند نخواهند شد.

تأخیر ۷۸۰۰ پرواز و لغو حدود ۳۵۰ پرواز در آمریکا



نیویورک‌تایمز همچنین به نقل از کارشناسان وب‌سایت ردیابی پرواز «فلایت‌اِویر» اعلام کرد که تا ساعت ۱۶:۴۵ به وقت شرق آمریکا، ۷ هزار و ۸۰۰ پرواز تأخیر داشته و پرواز حدود ۳۵۰ مورد نیز لغو شده است.

مقام‌های آمریکایی: احتمال حمله سایبری در دست بررسی است



وزیر حمل‌ونقل آمریکا اعلام کرد آنچه رخ داده، اختلالی در سامانه‌های ارتباطی سازمان هوانوردی فدرال این کشور بوده است و دولت برای رعایت حداکثر احتیاط، تمامی پروازها را متوقف کرده است.

وی با بیان اینکه پیش از وقوع این اختلال هیچ نشانه‌ای وجود نداشته است، تأکید کرد تاکنون شواهدی در دست نیست که نشان دهد مشکل ارتباطی ناشی از حمله‌ای عمدی بوده است.

وزیر امنیت داخلی آمریکا نیز اعلام کرد اطلاعات فعلی نشان می‌دهد که حادثه صرفاً یک اختلال ارتباطی بوده است.

وی افزود دولت در حال تلاش برای رفع مشکل است و دلیلی برای ترس وجود ندارد.

این مقام آمریکایی با اشاره به اینکه احتمال وقوع حمله سایبری در جریان تحقیقات بررسی می‌شود، گفت هنوز مشخص نیست که آیا چنین حمله‌ای عامل بروز اختلال بوده است یا خیر.

وی تأکید کرد اولویت دولت، برقراری مجدد ارتباطات، فرود آوردن تمامی هواپیماها و سپس بازگشت به فعالیت‌های عادی است.

وزیر امنیت داخلی آمریکا همچنین گفت شهروندان نگران بستگان خود که در حال سفر هستند نباشند.

وی در واکنش به نگرانی‌ها درباره احتمال تکرار حملات ۱۱ سپتامبر نیز تأکید کرد آنچه رخ داده، حمله‌ای مشابه آن حوادث نیست، بلکه اختلالی ارتباطی است و شرایط کاملاً متفاوت است.

وی همچنین مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، بلافاصله پس از وقوع بحران مدیریت آن را برعهده گرفت و منابع و امکانات ارتباطی لازم را برای اقدام سریع در اختیار دولت قرار داد.

این مقام آمریکایی ادعا کرد که دولت برای مدیریت این وضعیت آمادگی خوبی دارد.

در همین حال، خبرگزاری بلومبرگ به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که اداره تحقیقات فدرال آمریکا (اف‌بی‌آی) احتمال نمی‌دهد اختلال ارتباطی در سامانه کنترل ترافیک هوایی ناشی از حمله سایبری یا فعالیت مجرمانه باشد.

این منبع افزود که بررسی علت اختلال، احتمال بروز آن در پی یک به‌روزرسانی نرم‌افزاری را نیز در بر می‌گیرد.

شبکه سی‌بی‌اس نیوز نیز به نقل از دو منبع در نهادهای اجرای قانون گزارش داد که اداره امنیت حمل‌ونقل آمریکا همچنان در حال بررسی علت اصلی این مشکل است.

این شبکه همچنین به نقل از یکی از منابع خود اعلام کرد موضوع به فرکانس‌های رادیویی و نحوه ارتباط خلبانان با یکدیگر مربوط می‌شود.

بر اساس داده‌های اداره امنیت حمل‌ونقل آمریکا که روزنامه نیویورک‌تایمز به آن استناد کرده است، حدود ۲.۵ میلیون مسافر روز پنجشنبه در فرودگاه‌های آمریکا بازرسی امنیتی شدند.

بیش از ۲ میلیون نفر نیز روزانه از ایست‌های بازرسی امنیتی فرودگاه‌های این کشور عبور می‌کنند.

نیویورک‌تایمز همچنین گزارش داد اختلال روز جمعه در حالی رخ داده که سازمان هوانوردی فدرال آمریکا چند روز پیش از آغاز استفاده سراسری از یک ابزار مبتنی بر هوش مصنوعی برای کمک به جلوگیری از تأخیر پروازها خبر داده بود.

این روزنامه افزود با انباشته شدن هواپیماها در فرودگاه‌های اصلی آمریکا، احتمال دارد مسیر برخی پروازها به سمت فرودگاه‌های خلوت‌تر تغییر داده شود.

از سوی دیگر، شرکت هواپیمایی امریکن ایرلاینز اعلام کرد هواپیماهایی که هم‌اکنون در آسمان هستند، همچنان می‌توانند به سمت مقصد خود پرواز کنند؛ با این حال، این شرکت انتظار دارد اختلال در پروازهایش در طول روز

ادامه یابد و مدت آن به زمان اجرای دستور توقف پروازهای خروجی در آمریکا بستگی دارد.

در همین حال، شبکه ان‌بی‌سی گزارش داد که برخی فرودگاه‌های آمریکا با کمبود فضای اختصاص‌یافته برای توقف هواپیماها روبه رو شدند.این شبکه همچنین به نقل از یک منبع آگاه اعلام کرد که فرودگاه ملی ریگان به حداکثر ظرفیت خود از نظر فضای پارک هواپیماها رسیده است.

شبکه سی‌ان‌ان نیز گزارش داد که اختلالات سازمان هوانوردی فدرال آمریکا، رادارهای کنترل ترافیک هوایی و فرکانس‌های رادیویی را نیز شامل می‌شود.