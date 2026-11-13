به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کارگروه شرایط اضطرار آلودگی هوا با اعلام شرایط اضطرار از سوی اداره کل هواشناسی و دانشگاه علوم پزشکی و به دعوت اداره کل حفاظت محیط زیست استان مرکزی (دبیرخانه کارگروه) تشکیل و تصمیمات آن برای شهر اراک در روز شنبه اعلام شد.

بر اساس این مصوبات، با دورکاری یا مرخصی بانوان باردار، مادران دارای کودکان زیر دو سال و کارمندان دارای بیماری زمینه‌ای قلبی و ریوی موافقت شد.

همچنین پایش و برخورد ویژه با صنایع آلاینده اطراف شهر و مستقر در شهرک‌های صنعتی توسط اداره کل حفاظت محیط زیست، نظارت و جلوگیری از فعالیت کارگاه‌های عمرانی که منجر به تشدید آلودگی هوا می‌شود توسط شهرداری‌ها، و تشدید برخورد پلیس راهور با خودروهای دودزا و فاقد معاینه فنی و اعمال قانون لازم در این خصوص در دستور کار قرار گرفت.

کارگروه از عموم شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس و به‌طور خاص بیماران قلبی و ریوی و مادران باردار، خواست از تردد غیرضرور در فضای باز خودداری کنند و برای کاهش اثرات سوء آلودگی هوا از ماسک استفاده کرده و مصرف مایعات، میوه و سبزیجات را در برنامه خود قرار دهند. توصیه به عدم انجام فعالیت ورزشی در فضاهای باز نیز از دیگر موارد اعلامی است.

تداوم استفاده حداکثری نیروگاه شازند از سوخت گاز و سوخت‌های با کیفیت بالا، اتخاذ تمهیدات لازم از سوی شرکت ایرالکو برای کنترل آلایندگی خطوط احیای قدیم، کنترل آلودگی در کوره‌های آجرپزی، عدم فلرسوزی پالایشگاه شازند و پتروشیمی و کنترل آلودگی معادن شن و ماسه از دیگر مصوبات این جلسه بود.

بر پایه این گزارش، واحدهای دارای آلایندگی بالا از جمله واحد آندسازی ایرالکو به‌دلیل مصرف بالای انرژی و انتشار ذرات و گازهای آلاینده در محیط به دلیل نشت و نشر غیرهدایت‌شده، به‌طور موقت تعطیل می‌شوند. جلوگیری از سوزاندن پسماندها و شاخ و برگ درختان در محدوده و حریم شهرها و روستاها نیز مصوب شد.

تشدید اقدامات بهداشتی و خودمراقبتی از سوی دانشگاه‌های علوم پزشکی و معرفی پایانه‌های درون‌شهری و برون‌شهری متخلف به مراجع قضایی در صورت عدم رعایت مصوبات از دیگر تصمیمات کارگروه است. اعضای کارگروه مکلف‌اند در پایان روزی که شرایط اضطرار اعلام می‌شود، اقدامات انجام‌شده را بر اساس تکالیف مشخص‌شده به‌صورت مکتوب به دبیرخانه کارگروه اعلام کنند.

نکات قابل توجه:

با توجه به اعلام معاون آموزش ابتدایی وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه مرجع تصمیم‌گیری برای نحوه فعالیت مدارس آن وزارتخانه است و به جای تصمیم سراسری، متناسب با شرایط هر منطقه تصمیم‌گیری می‌شود، هرگونه تغییر در وضعیت فعالیت مدارس توسط اداره کل آموزش و پرورش استان اعلام خواهد شد.

تصمیمات کارگروه بر اساس پیش‌بینی شاخص برای زمان شروع فعالیت در روز آتی (نه شاخص‌های لحظه‌ای زمان تشکیل جلسه) اتخاذ شده و بر پایه تحلیل داده‌ها (میانگین شاخص ایستگاه‌های بالاتر، شاخص‌های لحظه‌ای و ساعتی، اطلاعات هواشناسی، تمهیدات بهداشتی و…) صورت پذیرفته است و بدیهی است اطلاعات لحظه‌ای یک ایستگاه در شهر نمی‌تواند مبنای تصمیم برای کل شهر باشد.

تصمیمات کارگروه بر اساس قانون و به‌صورت شفاف به مردم عزیز اعلام می‌شود و پاسخگویی به مطالبات به‌حق، از اهم وظایف و تکالیف است.

اطلاعات ایستگاه‌ها تا فردا ۶ صبح به‌صورت لحظه‌ای رصد شده و در صورت تغییر در شرایط تصمیم‌گیری کنونی، اطلاعیه تکمیلی منتشر خواهد شد.