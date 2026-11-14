حسین نگهدار در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ضرورت تحول در شیوه‌های مدیریت تولیدات دامی اظهار کرد: عبور از روش‌های سنتی و حرکت به سمت تصمیم‌گیری‌های مبتنی بر داده و یافته‌های علمی، از الزامات توسعه پایدار در بخش کشاورزی و دامپروری است.

وی با بیان اینکه حل مسائل تولیدکنندگان باید در اولویت فعالیت‌های پژوهشی قرار گیرد، افزود: مشکلات و موانع موجود در واحدهای پرورش دام و طیور باید به‌صورت میدانی شناسایی و برای بررسی تخصصی به مراکز تحقیقاتی و دانشگاهی ارجاع شود تا راهکارهای علمی متناسب با نیازهای واقعی بخش تولید ارائه شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به همکاری این معاونت با مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی استان و مدیریت هماهنگی ترویج کشاورزی، از طراحی چرخه‌ای چهارمرحله‌ای برای پیوند پژوهش و اجرا خبر داد و گفت: این چرخه بر شناسایی مسئله، انجام پژوهش‌های کاربردی، ترویج یافته‌ها و اجرای راهکارها در واحدهای تولیدی استوار است.

نگهدار نقش بخش ترویج را در انتقال دستاوردهای علمی به بهره‌برداران مهم ارزیابی کرد و ادامه داد: نتایج تحقیقات زمانی اثربخش خواهد بود که به زبان ساده و در قالب آموزش‌های کاربردی در اختیار کارشناسان و تولیدکنندگان قرار گیرد و امکان استفاده عملی از این دستاوردها فراهم شود.

وی تصریح کرد: در رویکرد جدید، مسائل و چالش‌های تولید در سطح واحدهای دام و طیور شناسایی شده و با تمرکز بر نیازهای واقعی بهره‌برداران در اختیار پژوهشگران استان قرار می‌گیرد تا تحقیقات به ارائه راهکارهای عملی و قابل اجرا منجر شود.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی مازندران در پایان خاطرنشان کرد: تقویت ارتباط میان دانش و عرصه تولید می‌تواند زمینه‌ساز افزایش بهره‌وری، کاهش هزینه‌ها، پایداری اشتغال و تقویت اقتصاد کشاورزی باشد و در نهایت به ارتقای امنیت غذایی کشور کمک کند.