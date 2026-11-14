https://mehrnews.com/x3dBCh ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۴ کد مطلب 7009953 استانها کرمانشاه استانها کرمانشاه ۲۳ آبان ۱۴۰۵، ۷:۳۴ صفحه اول روزنامههای کرمانشاه شنبه بیست و سوم آبان ماه ۱۹ ۱۹ کد مطلب 7009953 کپی شد مطالب مرتبط صفحه اول روزنامه های کرمانشاه سهشنبه ۹ اردیبهشت ماه صفحه اول روزنامه های کرمانشاه دوشنبه ۸ اردیبهشت ماه صفحه اول روزنامه های کرمانشاه یکشنبه ۷ اردیبهشت ماه صفحه اول روزنامه های کرمانشاه شنبه ۶ اردیبهشت ماه صفحه اول روزنامه های کرمانشاه چهارشنبه ۳ اردیبهشت ماه برچسبها صفحه اول روزنامه ها صفحه اول روزنامه های استان ها روزنامه های کرمانشاه کرمانشاه
نظر شما