تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای برنامه‌های نظارتی دامپزشکی در شهرستان کرمانشاه اظهار کرد: بازرسی‌های کارشناسی از واحدهای تولید خوراک دام و طیور تا کشتارگاه صنعتی دام با هدف صیانت از سلامت دام و فرآورده‌های خام دامی و تأمین امنیت غذایی ادامه دارد.

وی افزود: در همین راستا، کارشناسان و بازرسان اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه از کارخانه‌های تولید خوراک دام و طیور و کشتارگاه صنعتی دام بازدید کردند و بخش‌های مختلف این واحدها را از نظر رعایت الزامات بهداشتی مورد بررسی قرار دادند.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با اشاره به محورهای بازرسی از کارخانه‌های خوراک دام و طیور تصریح کرد: کیفیت و وضعیت مواد اولیه، نحوه نگهداری نهاده‌ها، خطوط تولید، انبارها و میزان رعایت ضوابط بهداشتی از جمله موارد ارزیابی‌شده در این بازدیدها بود.

کرمیان ادامه داد: در کشتارگاه صنعتی دام نیز مراحل کشتار، نحوه بازرسی بهداشتی لاشه‌ها و آلایش خوراکی و رعایت اصول بهداشتی در خطوط کشتار مورد ارزیابی کارشناسان قرار گرفت.

وی کنترل بهداشتی خوراک دام و طیور را در کنار نظارت بر فرآیند کشتار و بازرسی لاشه‌ها، از اقدامات مهم برای کاهش مخاطرات بهداشتی دانست و گفت: نظارت بر این مراحل در تأمین و عرضه محصولات سالم نقش مؤثری دارد.

رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه خاطرنشان کرد: دامپزشکی با پایش مراحل مختلف تولید، پرورش و عرضه فرآورده‌های خام دامی، در ارتقای سلامت عمومی و حفظ امنیت غذایی جامعه نقش‌آفرینی می‌کند.