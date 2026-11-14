حجت‌الاسلام مهدی عبدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به تداوم برگزاری اجتماعات مردمی «نحن المنتقمون» در کرمانشاه اظهار کرد: این برنامه‌ها در هفته سی‌وهشتم، از شنبه ۲۳ آبان تا جمعه ۲۹ آبان، هر شب ساعت ۲۰:۳۰ در نقاط مختلف شهر برگزار می‌شود.

وی افزود: نخستین اجتماع این هفته، موج ۲۵۹، شنبه ۲۳ آبان در میدان مرکزی به سمت نوبهار برگزار خواهد شد و در ادامه، یکشنبه ۲۴ آبان موج ۲۶۰ از محدوده تعاون و میدان شهدای مدافع حرم به سمت هتل آزادگان برگزار می‌شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان کرمانشاه ادامه داد: دوشنبه ۲۵ آبان، اجتماع موج ۲۶۱ از میدان آزادی به سمت چهارراه بسیج و سه‌شنبه ۲۶ آبان، موج ۲۶۲ از چهارراه ژاندارمری به سمت دانشگاه آزاد برگزار خواهد شد.

حجت‌الاسلام عبدی با اشاره به برنامه روزهای پایانی هفته گفت: چهارشنبه ۲۷ آبان، موج ۲۶۳ از سه‌راه مسکن به سمت چهارراه شهید باهنر برگزار می‌شود و پنجشنبه ۲۸ آبان نیز اجتماع موج ۲۶۴ از محدوده فرهنگیان فاز ۲ و میدان کوثر به سمت ایستگاه ۳ خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: آخرین اجتماع این هفته، موج ۲۶۵، جمعه ۲۹ آبان از پارک معلم به سمت چهارراه امیرکبیر برگزار می‌شود.