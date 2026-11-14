به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، تنها سه روز بعد از استفاده از سامانه جدید بر پایه هوش مصنوعی برای مدیریت حرکت پروازها در سراسر آمریکا این کشور روز گذشته با اختلال گسترده در سامانه های ارتباط هوایی و توقف پروازها رو به رو شد.

همزمانی ۲ واقعه مذکور سؤالات زیادی را در خصوص احتمال ارتباط اختلال در سامانه جدید که از سوی دولت ترامپ در سپتامبر گذشته راه اندازی شد با اوضاع کنونی در فرودگاه های آمریکا ایجاد کرده است. این در حالی است که اعضای کنگره و اتحادیه های کارگری در بخش هواپیمایی پیشتر نسبت به لزوم بررسی های بیشتر این سامانه هشدار داده بودند.

سازمان هواپیمایی آمریکا روز ۱۰ نوامبر جاری از آغاز به کار سامانه جدید هوشمند برای مدیریت ۲۲ مرکز رصد و مراقبت هوایی خبر داده بود. این سامانه اطلاعات ۲۰۰ منبع مختلف از جمله مسیرهای پروازی، شرایط آب و هوایی و زمان بندی پروازها را بررسی می کند.