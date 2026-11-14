به گزارش خبرنگار مهر، تیم های ملی فوتبال عراق و لبنان در دیداری تدارکاتی شامگاه جمعه ۲۲ آبان به مصاف هم رفتند که این بازی با نتیجه تساوی بدون گل به پایان رسید و حالا شاگردان گراهام آرنولد خود را برای دیدار با ایران در روز سه شنبه ۲۶ آبان آماده می کنند.

احمد مکنزی بازیکن تیم ملی فوتبال عراق پس از تساوی بدون گل عراق مقابل لبنان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: تیم ملی ما در مسابقه امروز عملکرد خوبی داشت، اما بخت با ما یار نبود. تیم ملی لبنان نیز تیمی قابل احترام و باکیفیت است.

او افزود: سرمربی در این مسابقه فرصت بازی به چند بازیکن مختلف داد و حالا باید نتیجه این دیدار را پشت سر بگذاریم و روی مسابقه برابر تیم ملی ایران تمرکز کنیم. باید اشتباهات خود را برطرف کنیم تا در دیدار آینده عملکرد خوبی داشته باشیم.

این بازیکن عراقی درباره رویارویی با ایران گفت: تیم ملی ایران یکی از تیم‌های قدرتمند و باکیفیت آسیاست و بازی مقابل این تیم، حتی با وجود دوستانه بودن رقابت‌ها فرصت مناسبی برای برطرف کردن اشتباهات و نقاط ضعف ما خواهد بود.

مکنزی در پایان خاطرنشان کرد: هواداران انتظارات زیادی از تیم ملی دارند و ما تلاش می‌کنیم نمایشی درخور خواسته‌ها و انتظارات آنها ارائه دهیم.