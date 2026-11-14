نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، جو نسبتاً پایداری طی جمعه و شنبه همراه با آسمان صاف تا قسمتی ابری، در ارتفاعات و مناطق سردسیر غبار صبحگاهی را انتظار داریم.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: از یکشنبه شب افزایش ابر و دوشنبه طی بعدازظهر تا اواسط شب، اغلب در مناطق نیمه شمالی و ارتفاعات شمال شرق و جنوب شرق خراسان شمالی بارش باران و مه پیش‌بینی می‌شود.

وی تصریح کرد: شدت بارش در مناطق غرب و شمال غرب خراسان شمالی، بخش‌هایی از سملقان، مانه، شمال گرمه و جاجرم برآورد می‌گردد.

داداشی بیان کرد: از نظر دمایی جمعه و شنبه افزایش نسبی دمای بیشینه همراه با ماندگاری هوای سرد شبانه و برای دوشنبه کاهش دما را انتظار داریم.

وی در پایان گفت: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه‌های بام با کمینه دمای ۴- درجه سانتی‌گراد سردترین و آشخانه با بیشینه دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند. طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۲- و ۱۶ درجه سانتی‌گراد بود. در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی، شیروان با کمینه دمای ۳- درجه سانتی‌گراد و آشخانه با بیشینه دمای ۲۰ درجه سانتی‌گراد سردترین و گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.