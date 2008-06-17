نخستین جلسه کارگروه توسعه استان قم در دفتر لاریجانی برگزار شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، در این جلسه که علاوه بر لاریجانی که عضو کارگروه توسعه استان قم است ، بقیه نمایندگان استان قم نیز حضور داشتند با حضور علی سعید لو معاون اجرایی رئیس جمهور ، ناظمی اردکانی استاندار قم و هاشمی سرپرست وزارت کشور درخصوص اقدامات انجام شده در استان قم برای اجرای مصوبات هیئت دولت بحث وتبادل نظر شد.

رئیس جمهور 22 اردیبهشت ماه مصطفی پورمحمدی، علی لاریجانی ،علی سعیدلو، علی‌اکبر محرابیان، پرویز فتاح، امیر منصور برقعی، اسفندیار رحیم مشایی و احمد صابری ظفرقندی را به عنوان " نماینده ویژه رئیس ‌جمهور" در کار گروه توسعه و عمران قم، مصوب مورخ 29/1/1387 هیأت وزیران منصوب کرد.





