به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ کیانمهر، اظهار کرد: در پی وقوع یک فقره نزاع منجر به تیراندازی میان چهار نفر از سرنشینان یک دستگاه خودروی تیبا و دو نفر از سرنشینان یک دستگاه پژو ۲۰۶ در محدوده خیابان انقلاب خرم‌آباد، تیم‌های عملیاتی پلیس بلافاصله در محل حاضر شدند و موقعیت را تحت کنترل قرار دادند.

وی افزود: در جریان این درگیری، چند نفر از افراد درگیر مجروح و به مراکز درمانی منتقل شدند که متأسفانه با وجود تلاش کادر درمان، یکی از آنان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.

فرمانده انتظامی خرم‌آباد تصریح کرد: در ادامه رسیدگی به این حادثه، یکی از عوامل درگیری که پس از وقوع حادثه متواری شده بود، با هماهنگی قضائی و در عملیاتی پلیسی در مخفیگاهش شناسایی و به همراه یک قبضه سلاح جنگی دستگیر شد.

سرهنگ کیانمهر با اشاره به اینکه بررسی‌های پلیس، اختلافات قبلی را علت و انگیزه این درگیری نشان می‌دهد، گفت: افراد بازداشت‌شده دارای سوابق کیفری هستند و پرونده قضائی در این خصوص تشکیل شده و تحت رسیدگی قرار دارد.

وی در پایان با هشدار به برهم‌زنندگان نظم و امنیت عمومی تأکید کرد: پلیس و دستگاه قضائی با افرادی که به هر نحو امنیت و آسایش مردم را خدشه‌دار کنند، با قاطعیت و برابر قانون برخورد خواهند کرد.