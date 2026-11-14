به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آر تی، آنا اوستینیوا جانشین نماینده روسیه در سازمان ملل در نشست شورای امنیت اعلام کرد که تشدید تنش ها در منطقه خلیج فارس ناشی از تجاوز غیر قابل توجیه آمریکا و رژیم صهیونیستی به ایران در ماه فوریه است.

این اظهارات در نشست روز جمعه شورای امنیت مطرح شد که به درخواست بحرین و با هدف بررسی افزایش تنش ها در منطقه خلیج فارس و تهدیدات فزاینده علیه امنیت دریایی برگزار شد.

این مسئول روس اضافه کرد: منطقه خلیج فارس بیش از ۹ ماه است که با تشدید خطرناک تنش ها روبه رو است. این وضعیت ثبات کل خاورمیانه را تهدید می کند. نقض حاکمیت کشورها، هدف قرار دادن غیرنظامیان و زیرساخت های غیرنظامی، حمله به تاسیسات غیرنظامی و هسته ای و تهدیدات مرتبط با امنیت دریایی بار دیگر درگیری های منطقه ای را شعله ور کرده است.

وی تصریح کرد، غیرنظامیان در ایران از آغاز درگیری ها هدف حملات قرار گرفته اند و بیش از ۱۵۰ کودک در نخستین روز جنگ بر اثر حمله موشکی به مدرسه ای در میناب قربانی شدند. آمریکا و اسرائیل تلاش می کنند اقدامات خود را با بهانه های ساختگی درباره تهدیدات ادعایی و برخورداری تهران از سلاح هسته ای توجیه کنند. آژانس بین المللی انرژی اتمی حتی یک بار هم هیچ نشانه ای از انحراف برنامه هسته ای ایران به سمت اهداف نظامی ثبت نکرده است.

این مسئول روس تاکید کرد: روسیه همواره خواهان احترام به حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت همه کشورهای منطقه بدون هیچ استثنایی بوده است. تنها راه قابل اعتماد برای حل بحران انجام مذاکرات عادلانه و صادقانه است که ریشه های اصلی بحران را برطرف کند و منافع همه کشورهای منطقه را در نظر بگیرد.