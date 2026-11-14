به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رویداد، فیلم‌های بخش مسابقه دومین جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» در سه روز در تالار آبگینه به نمایش درمی‌آیند. این بخش میزبان مجموعه‌ای از فیلم‌های مستند و داستانی ساخته فیلمسازان شهرهای مختلف کشور است.

بر اساس برنامه اعلام‌ شده، نمایش فیلم‌ها از روز دوشنبه ۲۵ آبان آغاز می‌شود و تا چهارشنبه ۲۷ آبان ادامه خواهد داشت. سانس نخست هر روز از ساعت ۱۴ تا ۱۶، سانس دوم از ساعت ۱۶:۳۰ تا ۱۸:۳۰ و سانس سوم از ساعت ۱۹ تا ۲۱ برگزار می‌شود.

برنامه نمایش آثار این دوره از جشنواره در تالار آبگینه تهران به شرح زیر است:

دوشنبه ۲۵ آبان

در سانس نخست و از ساعت ۱۴، فیلم‌های«آب امید زندگی» ساخته هدایت پیرنیا، «آناهیتا» به کارگردانی داوود نجف‌زاده، «کتایون» ساخته محمد ناصری‌راد، «شب عید» به کارگردانی مجید عکاف‌زاده و «سون‌سو» ساخته مهدی حیدری نمایش درمی‌آیند.

در سانس دوم و از ساعت ۱۶:۳۰، فیلم‌های «آب زندگی آبادانی» به کارگردانی عبدالله عزیزی، «اوسیا» ساخته علیرضا دهقان، «آب شیرین» به کارگردانی کیمیا کیانوش، «دختری از نوار ساحلی» ساخته مهدی فلاحی و «گاوخونی» به کارگردانی محمدجواد ابراهیمی روی پرده می‌روند.

سانس سوم در ساعت ۱۹ نیز به نمایش فیلم‌های «بی‌گدار» به کارگردانی علیرضا دهقان، «سراب» به کارگردانی امین آبک، «یزله آب» ساخته طالب دماوندی، «فادیا» به کارگردانی مهتاب شیخ‌انصاری و «پورزال» ساخته ماریا ماوتی و احسان فرخی‌فرد اختصاص دارد.

سه‌شنبه ۲۶ آبان

در سانس نخست این روز و از ساعت ۱۴، فیلم‌های «آب‌بندان» به کارگردانی رضا اکبریان گالشکلایی، «افسانه کوه ننوک» ساخته محمدرضا مرادی، «پارا» به کارگردانی امیر طیبی و «ققنوس» ساخته سعید نجاتی نمایش داده می‌شوند.

در سانس دوم و از ساعت ۱۶:۳۰، فیلم‌های «صدای قدم‌های آب» به کارگردانی امیرهادی ملک‌اسماعیلی، «باتمیش» ساخته سحر جعفری‌زاد، «ئاوینه» به کارگردانی مریم بیگی و «میراب؛ تاریخ لوله‌کشی بیرجند» ساخته حمید حسینی و ابوالفضل حسن‌پور به نمایش درمی‌آیند.

همچنین در سانس سوم و از ساعت ۱۹، فیلم‌های «زاینده‌رود به گاوخونی نمی‌ریزد» به کارگردانی ناصر قائدی وانانی، «بهیگ» ساخته مسلم فدایی، «دوتوک» به کارگردانی هادی ثابت، «مرچی» ساخته هما متین‌فر، «پسر تالاب» به کارگردانی مهدی فلامرزی و «آب باید جاری می‌ماند» ساخته محمدرضا رمزی روی پرده می‌روند.

چهارشنبه ۲۷ آبان

در سانس نخست و از ساعت ۱۴، فیلم‌های «بالیق» به کارگردانی امیرحسین طالشی، «رسم ۲۱» ساخته عیسی بابایی رحیم‌آبادی، «مظفرآباد» به کارگردانی مصطفی معارف‌وند و «آخار چایلار» ساخته عبدالله عزیزی به نمایش درمی‌آیند.

در سانس دوم و از ساعت ۱۶:۳۰، فیلم‌های «کانی گومه‌یان» به کارگردانی محمد فرج‌زاه، «بی‌بی زبیده» ساخته سعید حشمتی، «آنجا که باد می‌وزد» به کارگردانی مینا مشهدی‌مهدی، «چک و دوله» ساخته علی صادقیان، «مسیر یک سرخ» به کارگردانی اصغر بشارتی و «برای یک قطره ماندگار» ساخته محمدرضا رمزی نمایش داده خواهند شد.

در سانس سوم و در ساعت ۱۹:۳۰ نیز فیلم‌های «زلزله خاموش» به کارگردانی عباس ایمانیان، «انتروپی» ساخته محمدرضا اعتقادی، «خانه‌اش ابریست» به کارگردانی حجت طاهری، «مادر بیل‌بیل» به عنوان گروهی و «دشت تشنه» ساخته مصطفی معارف‌وند به نمایش درمی‌آیند.

آئین اختتامیه دومین دوره جشنواره ملی فیلم «آب به قیمت جان» نیز روز پنجشنبه ۲۸ آبان، از ساعت ۱۸ تا ۲۰ در تالار آبگینه برگزار خواهد شد.