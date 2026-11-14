به گزارش خبرنگار مهر، در جریان سلسله نشست‌های «آشنایی با فرصت‌های همکاری بین‌المللی جهاددانشگاهی» با همکاری مرکز روابط بین‌الملل دانشگاه خوارزمی، نشستی در محل مرکز بین‌الملل دانشگاه نشستی با هدف شناخت ظرفیت‌های کمتر شناخته‌شده قاره آفریقا و بررسی زمینه‌های توسعه تعاملات علمی، اقتصادی، فرهنگی و خدماتی با کشورهای این منطقه برگزار شد.

در این برنامه، علی بخشی، سفیر سابق ایران در کشورهای آفریقایی و کارشناس ارشد مطالعات شمال آفریقا؛ عباسی، رایزن فرهنگی سابق ایران در کامپالا، اوگاندا؛ برهمن، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و آفریقا (شرق)؛ و پوربافرانی، مدیر بین‌الملل جهاددانشگاهی، به‌عنوان سخنرانان و مدرسان مدعو حضور داشتند و از منظر تجربیات دیپلماتیک، فرهنگی و اقتصادی به بررسی فرصت‌های همکاری با این قاره پرداختند.

علی بخشی با اشاره به گستردگی فرصت‌های موجود در کشورهای آفریقایی، بر ظرفیت‌های متنوع ایران برای پاسخ‌گویی به بخشی از نیازهای این کشورها تأکید کرد.

وی با اشاره به علاقه‌مندی جوامع آفریقایی به ایران، نمونه‌هایی از زمینه‌های همکاری، به‌ویژه در حوزه خدمات پزشکی و گردشگری سلامت، را مطرح کرد و نشان داد که توانمندی‌های موجود در کشور می‌تواند زمینه‌ساز شکل‌گیری تعاملات و همکاری‌های دوجانبه باشد.

عباسی نیز با تأکید بر زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی مناسب برای برقراری ارتباط با کشورهای آفریقایی، به علاقه‌مندی جوامع این منطقه برای گسترش ارتباط با ایران پرداخت. وی همچنین با معرفی ظرفیت‌های آفریقای جنوبی، برخی از فرصت‌های موجود برای توسعه روابط و همکاری‌های متقابل را تشریح کرد.

در ادامه، برهمن با نگاهی اقتصادی و توسعه‌محور، به ظرفیت‌های گسترده و فرصت‌های کمتر بهره‌برداری‌شده در بازار آفریقا اشاره کرد.

وی با یادآوری سرمایه‌گذاری‌های قابل‌توجه کشورهایی همچون چین در این قاره، بر اهمیت شناخت به‌موقع این بازار و حضور هدفمند در آن تأکید کرد.

همچنین فرصت‌های متنوع همکاری در حوزه کشاورزی، شیلات و ارائه خدمات تخصصی مرتبط با این بخش را از جمله زمینه‌های قابل توجه برای توسعه تعاملات اقتصادی ایران و کشورهای آفریقایی برشمرد.

این نشست فرصتی برای آشنایی نزدیک‌تر با واقعیت‌ها و ظرفیت‌های قاره آفریقا و بررسی مسیرهای عملی توسعه ارتباطات با کشورهای این منطقه فراهم کرد. مباحث مطرح‌شده همچنین بر اهمیت رویکردی فراتر از تعاملات رسمی و ضرورت شناخت نیازهای واقعی کشورها، توانمندی‌های داخلی و زمینه‌های همکاری متقابل تأکید داشت.