به گزارش خبرنگار مهر، خوانندگان و گروه های مختلف موسیقی طی روزهای پیش رو در حالی خود را برای برگزاری کنسرت ها و اجراهای زنده روزهای پایانی آبان آماده می کنند که ماجرای برپایی کنسرت ها در سالن های بزرگ پایتخت که طی ماه های اخیر تبدیل به چالشی مهم و تا به امروز تقریبا غیرقابل حل شده بود می رفت که تبدیل به گره کور برگزاری کنسرت ها در پایتخت تبدیل شود اما انتشار نام سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران در سامانه های رسمی فروش بلیت برای برگزاری کنسرت یکی از خوانندگان مشهور پاپ نشان می دهد که گویا قرار است این ماجرا مرتفع شده و سالن های پایتخت در ماه های پیش رو بار دیگر میزبان گروه ها و مخاطبان باشند. مسیری که ابتدا و پس از برگزاری پروژه «آرش» در سالن اسپیناس پالاس تهران آغاز و اکنون با برگزاری کنسرت در سالن میلاد نمایشگاه ادامه پیدا کرده است.

امید می رود این روند طی هفته های پیش رو نیز ادامه پیدا کند و دیگر سالن های بزرگ پایتخت نیز میزبان علاقه‌مندان و مخاطبانی باشند که در ماه های اخیر کمتر موفق به دیدار با خوانندگان مورد علاقه شان در تهران شده بودند. البته ماجرای قیمت بلیت هم می تواند یکی از مهم‌ترین مسائلی باشد که باید روی آن تمرکز ویژه ای داشت چرا که اکنون در همین سالن های بزرگ پایتخت قیمت پایه بلیت از ۷۰۰ هزار تومان آغاز و تا ۳ میلیون تومان تعیین شده اند. شرایطی که باید در یک الگوریتم کارشناسی شده بررسی شود و باید دید تا چه میزان عادلانه و با درنظر گرفتن همه جوانب مرتبط با برگزاری کنسرت ها قیمت گذاری شده است.

از دیگر نکات قابل توجهی که می توان در برنامه روزهای آینده کنسرت ها به آن اشاره کرد بازگشت برخی از چهره ها و گروه های مشهور موسیقی پاپ از جمله روزبه بمانی، شهرام شکوهی، محمد علیزاده و مجموعه «کاکوبند» به ماجرای برگزاری کنسرت ها در روزهای پایانی آبان و روزهای ابتدایی آذر است که می تواند برای طرفداران این هنرمندان نیز دربرگیرنده حال و هوای متفاوتی باشد.

به هر حال آنچه میخوانید مروری اجمالی به برنامه اجراهای زنده گروه ها و هنرمندان فعال عرصه موسیقی است که در روزهای پایانی آبان ۱۴۰۵ آثار خود را پیش روی مخاطبان قرار می دهند.

* سه شنبه ۲۶ آبان

- کنسرت آنسامبل «نیواک»؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت امید حاجیلی؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت محمد علیزاده؛ مجتمع بوعلی سینا همدان

- کنسرت مسیح و آرش؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن تربیت معلم یزد

- کنسرت شروین پناهی و احمد فتحی؛ تالار لیان بوشهر

* چهارشنبه ۲۷ آبان

- کنسرت ارکستر سمفونیک تهران به رهبری ارکستر نصیر حیدریان؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت روزبه بمانی؛ سالن آرش مال انزلی

- کنسرت عرشیاس؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت گروه «هورش»؛ سالن اکومال کرج

- کنسرت کاکوبند؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت حامیم؛ سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت محمد علیزاده؛ مجتمع بوعلی سینا همدان

- کنسرت گروه «نوان»؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن تربیت معلم یزد

- کنسرت کسری زاهدی؛ تالار احسان شیراز

* پنجشنبه ۲۸ آبان

- کنسرت فرج علیپور؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت مصطفی راغب؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت گروه «فرنگ»؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت عرشیاس؛ تالار حافظ شیراز

- کنسرت کاکوبند؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت گروه «هوروش»؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت آرمین زارعی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

- کنسرت روزبه بمانی؛ سالن آرش مال انزلی

- کنسرت ارکستر «نغمه های جاویدان» به رهبری ارکستر وحید وفایی و خوانندگی فرهاد محمدیان؛ برج آزادی تهران

- کنسرت علیرضا طلیسچی؛ سالن تربیت معلم یزد

- کنسرت حامیم؛ سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت مسیح و آرش؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت «ممرض»؛ تالار شهید آوینی بوشهر

- کنسرت اشوان؛ سینما سپهر ساری

- کنسرت گروه «نی مه ( یک شب جنوبی درتهران)»؛ خانه هنر تهران

* جمعه ۲۹ آبان

- کنسرت گروه «نوتاش»؛ فرهنگسرای بهمن تهران

- کنسرت گروه «بنشاد» به سرپرستی عرفان اکبری؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت گروه «هوروش»؛ تالار احسان شیراز

- کنسرت حامیم؛ سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت مصطفی راغب؛ تالار مرکزی یزد

- کنسرت «ممرض»؛ تالار شهید آوینی بوشهر

- کنسرت اشوان؛ سینما سپهر ساری

- کنسرت ویژه بانوان گروه «ستاره قطبی»؛ تالار وحدت تهران

- کنسرت مسیح و آرش؛ فرهنگسرای ارشاد شهرکرد

- کنسرت فرج علیپور؛ تالار رودکی اصفهان

- کنسرت روزبه بمانی؛ سالن آرش مال انزلی

- کنسرت ارکسترسازهای ملی مازندران به رهبری ارکستر محسن بافنده و خوانندگی مجتبی عسگری؛ تالار مرکزی ساری

- کنسرت گروه «نوان»؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت مسعود صادقلو؛ سالن تربیت معلم یزد

- کنسرت نوستالژی ناصر چشم آذر به خوانندگی مهدی یغمایی؛ سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران

- کنسرت آرمان گرشاسبی؛ تالار اسپیناس پالاس تهران

* شنبه ۳۰ آبان

- کنسرت ارکستر «رتوریک» به رهبری ارکستر علیرضا متوسلی؛ تالار رودکی تهران

- کنسرت عرشیاس؛ تالار لیان بوشهر

- کنسرت گروه «نوان»؛ سالن سیتی سنتر اصفهان

- کنسرت گروه «آرام دل»؛ تالار مرکزی رشت

- کنسرت روزبه بمانی؛ سالن اریکه آریایی آمل

- کنسرت محمد علیزاده؛ سالن اکومال کرج