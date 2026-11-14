به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا مشایخی صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به مشارکت مؤدیان مالیاتی در اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها اظهار کرد: با همراهی مردم و انتخاب محل هزینه‌کرد مالیات‌های پرداختی، اعتبار سه پروژه شهرستان میانه تأمین شده است.

وی با بیان اینکه این پروژه‌ها در حوزه‌های خدماتی، آموزشی و ورزشی قرار دارند، افزود: آبرسانی تک‌روستایی، توسعه و تجهیز فضاهای ورزشی و احداث خانه تکواندو میانه و همچنین تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی و ورزشی دوره ابتدایی، سه پروژه‌ای هستند که اعتبار مورد نیاز آنها از طریق این طرح تأمین شده است.

فرماندار ویژه میانه مشارکت مردم در این طرح را نشانه ظرفیت بالای همراهی اجتماعی برای اجرای طرح‌های عمرانی و خدماتی دانست و از اعتماد و همکاری مؤدیان مالیاتی قدردانی کرد.

مشایخی با اشاره به اهمیت محور میانه ـ سرچم در توسعه ارتباطات جاده‌ای و زیرساخت‌های حمل‌ونقل شهرستان، از صاحبان مشاغل، فعالان اقتصادی و سایر مؤدیان مالیاتی خواست با مشارکت در طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها، زمینه تأمین اعتبار پروژه احداث باند دوم این محور به طول ۱۱ کیلومتر را فراهم کنند.

وی از مؤدیان مالیاتی دعوت کرد با مراجعه به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی www.tax.gov.ir، محل هزینه‌کرد مالیات خود را انتخاب کرده و پروژه احداث باند دوم محور میانه ـ سرچم را در اولویت قرار دهند.