ایرج عزیزی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: نظارت بر بازار و صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان از مهم‌ترین وظایف سازمان تعزیرات حکومتی است و تخلفاتی مانند احتکار، گران‌فروشی، کم‌فروشی، تقلب و امتناع از عرضه کالا در اولویت رسیدگی قرار دارند.

مدیرکل تعزیرات حکومتی سیستان و بلوچستان افزود: با توجه به اهمیت تأمین کالاهای اساسی و ضرورت حفظ آرامش بازار، قیمت‌ها و نحوه عرضه اقلام ضروری به‌صورت مستمر رصد می‌شود و اجازه داده نخواهد شد برخی افراد با سوءاستفاده از شرایط موجود، بازار را با تخلف و اخلال مواجه کنند.

وی تصریح کرد: پرونده تخلفات اقتصادی و صنفی که در صلاحیت تعزیرات حکومتی باشد، در شعب این سازمان رسیدگی می‌شود و در صورت احراز تخلف، برخورد قانونی صورت می‌گیرد.

عزیزی با اشاره به ضرورت همکاری مردم در شناسایی متخلفان بیان کرد: شهروندان در صورت مشاهده احتکار، گران‌فروشی یا خودداری از عرضه کالا باید موضوع را از طریق سامانه ۱۳۵ اطلاع دهند تا امکان پیگیری و برخورد با متخلفان فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: نظارت بر بازار تنها به کنترل قیمت‌ها محدود نیست، بلکه نحوه عرضه کالا و رعایت حقوق مصرف‌کنندگان نیز مورد توجه تعزیرات حکومتی قرار دارد.