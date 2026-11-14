به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا اکبرشاهی معاون بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور در نشست با اتحادیه تولیدکنندگان و صادرکنندگان آبزیان، از برنامه‌ریزی برای تسهیل فرآیند صادرات محصولات آبزی از طریق واگذاری بخشی از امور قابل تصدی‌گری به بخش خصوصی خبر داد و گفت: در همین راستا، دستورالعمل اجرایی نمونه‌برداری از محصولات آبزی صادراتی توسط مسئولان فنی و بهداشتی واحدهای تولیدی تدوین می‌شود.

وی افزود: برای فراهم شدن امکان ارسال مستقیم نمونه‌های صادراتی به آزمایشگاه‌های همکار، این آزمایشگاه‌ها از سوی مرکز ملی تشخیص و مدیریت آزمایشگاه‌های مرجع سازمان دامپزشکی کشور رتبه‌بندی می‌شوند و پس از تعیین آزمایشگاه‌های واجد شرایط، فرآیند نمونه‌برداری و آزمایش در چارچوب ضوابط و نظارت سازمان انجام خواهد شد.

اکبرشاهی با اشاره به اهداف این تصمیم اظهار کرد: اجرای این سازوکار می‌تواند با کاهش مراحل اداری و کوتاه شدن زمان نمونه‌برداری و انجام آزمایش‌ها، زمینه تسریع در صدور مجوزهای بهداشتی صادرات محصولات آبزی را فراهم کند.

به گزارش وزارت جهاد کشاورزی، وی با تأکید بر ضرورت صیانت از سلامت و کیفیت محصولات صادراتی تصریح کرد: سازمان دامپزشکی کشور برای اطمینان از صحت عملکرد واحدهای تولیدی، آزمایشگاه‌های همکار و مسئولان فنی و بهداشتی، ارزیابی‌های دوره‌ای را انجام می‌دهد تا کیفیت نمونه‌برداری و اعتبار نتایج آزمایش‌ها به‌طور مستمر کنترل شود.

معاون بهداشتی، پیشگیری و ایمنی غذایی سازمان دامپزشکی کشور همچنین بر استفاده از ظرفیت‌های تخصصی بخش خصوصی در چارچوب ضوابط نظارتی سازمان و تداوم تعامل با تشکل‌های فعال صنعت آبزیان تأکید کرد.