محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: بررسی آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد آسمان اغلب مناطق استان طی روزهای آینده عمدتاً ابری خواهد بود و جو منطقه در بیشتر ساعات از پایداری نسبی برخوردار است.

وی افزود: پایداری شرایط جوی و فراهم شدن زمینه تجمع آلاینده‌ها می‌تواند موجب افت موقت کیفیت هوا در ساعات ابتدایی صبح شود؛ موضوعی که به‌ویژه در مناطق صنعتی استان دور از انتظار نیست.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به وضعیت جوی روزهای دوشنبه و سه‌شنبه تصریح کرد: با عبور امواجی از جو منطقه، میزان ناپایداری‌های جوی افزایش می‌یابد و آسمان استان در این دو روز به‌صورت نیمه‌ابری تا ابری پیش‌بینی می‌شود.

رحمان‌نیا ادامه داد: فعالیت این امواج در برخی مناطق استان با بارش‌های پراکنده باران و برف همراه خواهد بود و میزان و گستره بارش‌ها به شرایط محلی و نحوه فعالیت سامانه‌های جوی بستگی دارد.

وی درباره تغییرات دمایی استان نیز گفت: دمای هوا طی امروز و فردا در مقایسه با روزهای گذشته به‌طور نسبی افزایش می‌یابد، اما در ارتفاعات و مناطق سردسیر همچنان شاهد ثبت دماهای زیر صفر درجه سانتی‌گراد خواهیم بود.

این مسئول هواشناسی با بیان اینکه روند کاهش دما از روز دوشنبه در بیشتر مناطق استان آغاز می‌شود، افزود: با توجه به تداوم هوای سرد در مناطق مرتفع و سردسیر، احتمال افت دما به زیر صفر درجه در این مناطق وجود دارد.

خیرآباد سردترین و گیلوان گرم‌ترین نقطه استان زنجان

مدیرکل هواشناسی استان زنجان در ادامه به دماهای ثبت‌شده در ایستگاه‌های هواشناسی استان طی شبانه‌روز گذشته اشاره کرد و گفت: در این مدت، خیرآباد با دمای منفی پنج درجه سانتی‌گراد سردترین و گیلوان با دمای ۲۰ درجه گرم‌ترین ایستگاه هواشناسی استان بوده است.دمای هوای شهر زنجان نیز در این بازه زمانی بین منفی دو تا ۹ درجه سانتی‌گراد در نوسان بوده است.

وی همچنین دمای ثبت‌شده در سایر مناطق استان را اعلام کرد و افزود: در آب‌بر دمای هوا بین ۸ تا ۱۹ درجه، قیدار صفر تا ۱۱ درجه، خرمدره ۲ تا ۱۷ درجه، زرین‌آباد منفی سه تا ۱۲ درجه، سلطانیه منفی دو تا ۱۳ درجه، گرماب صفر تا ۱۵ درجه و ماه‌نشان ۲ تا ۱۵ درجه سانتی‌گراد گزارش شده است.

رحمان‌نیا با تأکید بر ضرورت توجه به تغییرات جوی روزهای آینده خاطرنشان کرد: با توجه به پیش‌بینی بارش‌های پراکنده باران و برف در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه و همچنین کاهش نسبی دما از ابتدای هفته، شهروندان به‌ویژه در مناطق سردسیر و ارتفاعات استان باید آمادگی لازم را برای مواجهه با شرایط جوی پیش‌رو داشته باشند.