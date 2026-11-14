به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منصوریان پس از حدود یک فصل و نیم هدایت تیم فوتبال الطلبه عراق به دلیل مسائل مالی تصمیم به جدایی از این باشگاه گرفت و با عقد قراردادی هدایت تیم الزورا که یکی از تیم های پرافتخار در لیگ ستارگان عراق است را بر عهده گرفت.

احمد صبری مربی و کارشناس فوتبال عراق در گفتگو با خبرگزاری «المعلومه» اظهار داشت: علیرضا منصوریان سرمربی ایرانی در ادامه فصل نمی‌تواند تاثیر فنی واقعی و مثبتی در تیم الزورا داشته باشد. معتقدم او پس از «باسم قاسم» سرمربی پیشین این تیم حرف تازه‌ای برای ارائه نخواهد داشت به‌ ویژه اینکه الزورا در شرایط دشواری قرار دارد و برای عبور از این وضعیت به راهکارهای جامعی نیازمند است.

او افزود: در صورتی که نتایج تیم بهبود پیدا نکند، ممکن است مدیریت باشگاه الزورا در فصل جاری ناچار شود به دنبال سومین سرمربی باشد چرا که مشکلات این تیم تنها به کادر فنی مربوط نمی‌شود و مسائل دیگری نیز وجود دارد که برای بازگرداندن ثبات به باشگاه باید برطرف شوند.

این مربی عراقی ادامه داد: الزورا تاریخچه بزرگی دارد و از پایگاه گسترده هواداری برخوردار است بنابراین شایسته نیست از جایگاه واقعی خود فاصله بگیرد. مدیریت باشگاه باید دلایل افت تیم را به‌ درستی شناسایی کند و برای رفع آن‌ها راهکارهای مناسبی در نظر بگیرد، نه اینکه صرفا به تغییر سرمربیان بسنده کند و مشکلات اصلی را نادیده بگیرد.

صبری خاطرنشان کرد: مرحله پیش‌رو نیازمند همکاری و همدلی مدیریت، کادر فنی و بازیکنان است. همه باید با روحیه کار تیمی برای بازگرداندن تعادل به تیم و بهبود نتایج تلاش کنند تا انتظارات هواداران الزورا برآورده شود هوادارانی که انتظار دارند تیمشان در فصل جاری بار دیگر به‌طور جدی برای رقابت با حریفان تلاش کند.